Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi?

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beren Saat
Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

İddialara yanıt

Mayıs ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi.

Ünlü şarkıcıdan hakkında çıkan haberlere 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce...Sonra Allah'ın izniyle inşallah."

Arkadaşıyla buluştu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, önceki gün İstinye Park’taydı. Bir arkadaşıyla buluşup sohbet eden Erken, çıkışta görüntülendi. Makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çeken ünlü sunucu, soruları yanıtlamadı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Yüzüğü ara ara takıyor

Alişan, önceki gün yeğenleriyle Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Alişan, eşi Buse Varol’un alyansını tekrardan takması hakkında “Yüzüğü ara ara takıyor. Zaten onunla alakalı hiçbir şey yok” açıklamasını yaptı. Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermedi fakat eşinin imaj değişikliği hakkında şunları söyledi: “Uzun, kısa veya değişik renklere saçlarını boyatıyor. Ne diyebilirim ki...” (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Beren’in yeni imajı

Beren Saat imaj değiştirdi. Son olarak dijital platformda yayınlanan “Atiye” dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat’in yeni hali ortaya çıktı. Oyuncunun yeni imajını çok beğenen hayranları “Resmen gençleşmişsin” şeklinde yorumlar yaptı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Mutfağa vurdum kendimi!

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu önceki gün mutfağa girdi ve yemek yaptı. Yazıcıoğlu, pazı sardığı anların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Mutfağa vurdum kendimi. Kırmızı soğanlı fava dinlenirken, pazı dolmayı sarıp sarmalayacaksın.”

Haberin Devamı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Türkler çok sıcakkanlı

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domènec Torrent, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de bulunan Meos Balık’ta görüntülendi. Eşi ve kızıyla yemeğe çıkan teknik adam, çıkışta objektiflere ailesiyle poz verdi. “Türkler çok sıcakkanlı. Herkes bana saygı gösteriyor. Eşim ve kızım da burada olmaktan dolayı çok mutlu” diyen Torrent, daha sonra ailesiyle alışveriş turuna çıkıp mağazaları dolaştı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Yeni araçla dönercide

Ünlü DJ Faruk Sabancı önceki akşam Etiler’deki Dönerci Serkan’dan çıkarken görüntülendi. Sabancı’nın yanında yakın arkadaşı rap’çi Norm Ender de vardı. DJ’in özel plakalı sarı Lamborghini marka yeni arabası dikkat çekti. Sabancı’nın yeni arabasının fiyatının yaklaşık 13 milyon TL olduğu öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Havada akrobasi yapacak

Pilot Yağmur Sarıoğlu, hava akrobasisi eğitimi için Kaliforniya’ya gitti. 40 saatlik eğitim alan Sarıoğlu, sertifikasıyla birlikte poz verdi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Kaliforniya’da hava akrobasisi eğitimi aldı. Hız tutkunu yönüyle de bilinen Sarıoğlu, eğitim sertifikasıyla verdiği pozu da Instagram’da paylaştı. Yağmur Sarıoğlu, eğitim alanında çektirdiği karelerin altına, “Son hazırlıklar, kontrol uçuşu ve 40 saatlik eğitimin sonu” notunu düştü.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

3 yıl sonra

Bengü, 3 yıl aradan sonra hazırladığı yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturdu.

“Kimse Bilmesin” adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziğine Bilal Sonses’in imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Klip ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Phoenix Stüdyoları’nda çekildi.

Haberin Devamı

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise hamile mi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beren Saat

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya