Mehmet Aslantuğ'dan uyarı

Aslantuğ, "Bu videoyu önemli bir konuda uyarı yapmak için çekiyorum. Ve yakın arkadaşlarım aracılığı ile de sizlere ulaştırmak istiyorum. 'Aslantuğfan' adıyla açılmış bir hesap var Twitter'da... Mehmet Aslantuğ üst başlığını kullanıyor." dedi.

Aslantuğ 350 bin takipçi sayısına ulaşan hesabın dolandırıcılık yaptığını da söyledi.