Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

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27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği öne sürüldü. Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, boşanma ve “Psikolojik şiddet” haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



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