Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Aslantuğ#Arzum Onan#Boşanma
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 00:52

SANAT dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.

Haberin Devamı

27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği öne sürüldü. Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, boşanma ve “Psikolojik şiddet” haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

HER İLİŞKİNİN YAŞAYABİLECEĞİ...
Eşi Mehmet Aslantuğ ile deniz kenarında çekildiği bir kareyi paylaşan Onan, şöyle yazdı: “30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı / yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez.”
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

27 YILLIK EVLİLİK
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları bulunuyor.

HAYATIMIZA KATTIĞIN HER ŞEY İÇİN MİNNETTARIM!
Mehmet Aslantuğ, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya böyle yanıt verdi: 

Haberin Devamı

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Aslantuğ#Arzum Onan#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay