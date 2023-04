Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan arasında ‘Yorgunluk’ uzaklaşması

Haberin Devamı

27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği öne sürüldü. Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, boşanma ve “Psikolojik şiddet” haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Eşi Mehmet Aslantuğ ile deniz kenarında çekildiği bir kareyi paylaşan Onan, şöyle yazdı: “30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı / yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez.”Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları bulunuyor.Mehmet Aslantuğ, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya böyle yanıt verdi: