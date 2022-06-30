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Mehmet Ali Erbil'in muayene ücreti isyanı

#Mehmet Ali Erbil#Öykü Çelik#Onur Çağlayan
Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'2 DAKİKALIK MUAYENEYE 1300 TL ÖDEDİM'

Mehmet Ali Erbil ve Caroline Yılmaz, Arnavutköy’de görüntülendi.

Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından ailesine taziye ziyareti için hastaneye gittiğini belirten şovmen, “Gitmişken sırtımdaki sivilceyi doktora gösterdim. 2 dakikalık muayene için bin 300 TL verdim” dedi ve ekledi: “Kız kardeşim profesör, 20 bin dolarlık ameliyatı bir tavuk bedeline yaptırıyor. O parayı istemiyor, biraz daha ünlülere özen göstermeliler.” (Sayit DURMAZ)

BU KADAR KAS YETERLİ

Öykü Çelik, karın kaslarını sergilediği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

Ünlü oyuncu o karenin altına şu notu düştü: “Bu kadar karın kası yeterli sanırım değil mi? Çok kas kas görüntü hoşuma gitmiyor benim aslında. Bu arada spor düşünülenin aksine yaptıkça sevilir.”

3 YILDIZ BİR ARADA

Galatasaray’ın genç yıldızları Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Ömer Bayram, önceki gün Bebek’teydi.

Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

3 yakın arkadaş Bebek’te sahil turu atmalarının ardından bir mekana geçerek yemek yedi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen genç yıldızlar, yeni sezon öncesi moral depoladı. (Behlül AYDIN)

ÇOCUKLARLA ALIŞVERİŞ

Ünlü futbolcu Atiba Hutchinson önceki gün çocuklarıyla İstinye Park’taydı. Futbolcu ve ailesi, yemek sonrası oyuncak mağazalarını gezdi. Akşam saatlerine kadar alışveriş merkezinde keyifli saatler geçiren futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

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EVLENDİKTEN SONRA KENDİME DİKKAT ETTİM

Seda Üren, “Kırarım Bu Kalemi” şarkısıyla sessizliğini bozmuştu. Şarkıcı, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbilin muayene ücreti isyanı

Üren, “Hem eş hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Toplumumuzda kadınlar evlendikten sonra kendini salıyor. Ben ise aksine kendime daha çok dikkat eder oldum. Erkek kadınını ne kadar severse sevsin asıl mesele kadının kendine verdiği değerdir.”

 

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#Mehmet Ali Erbil#Öykü Çelik#Onur Çağlayan

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