MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor
GeriMagazin Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 18.05.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Ali Erbil'in Filistin isyanı: Kimsenin neden sesi çıkmıyor

Mehmet Ali Erbil, “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak İsrail’e tepki gösterdi.

Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:

“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.”

Mehmet Ali Erbilden Nefise Karatay açıklaması Boşboğazlık yaptım
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay açıklaması 'Boşboğazlık yaptım'

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi