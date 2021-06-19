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Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Coşkun’a Seda Sayan’ın Erbil hakkındaki olay yaratan “Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar” iddiası soruldu. Sessiz kalmayı tercih eden Coşkun, “Konuşmak istemiyorum” diyerek AVM’den ayrıldı. 

Seda Sayandan Mehmet Ali Erbile tecavüz suçlaması
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması

Mehmet Ali Erbilin eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayanın iddialarına sessiz kaldı

Nergis Kumbasar: Seda’yı çok severiz

Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekanda objektife yansıdı.

Çıkışta basın mensup-larıyla ayaküstü sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki polemik hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

“Birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, araya giren yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. Belki o yüzden yanlış şeyler söylemişlerdir. Biz Seda’yı çok severiz. Seda da Erbil’i çok sever.”

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil barıştı
Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil barıştı

Mehmet Ali Erbilin eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayanın iddialarına sessiz kaldı

 

 

 

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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