Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti

Sezin Erbil'e minik kızı Elisa da eşlik etti.

Devam eden tedavi süreci nedeniyle evden dışarı çıkmayan Mehmet Ali Erbil, torunu ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Erbil videolara 'torunum gelmiş' notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil bugün de Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla 39 yaşına giren kızı Sezin'in doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

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