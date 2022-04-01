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Mehmet Ali Erbil'e elektromanyetik terapisi

#Mehmet Ali Erbil#Kas Erimesi#Elektromanyetik Terapisi
Mehmet Ali Erbile elektromanyetik terapisi
Deniz BOY

Kas erimesi nedeniyle elektromanyetik alan terapisi gören Mehmet Ali Erbil, cihaza bağlıyken yaptığı esprilerle muhabirleri güldürdü.

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KAS ERİMESİ İÇİN

2018 yılında evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, o süreçte oluşan kas erimesi nedeniyle başladığı tedaviye devam ediyor. Kaslarında güç kaybı meydana gelen ve bu nedenle ağrı da çeken şovmen önceki gün Kartal’daki Ağrısız Hayat Merkezi’ndeydi. Elektromanyetik alan cihazı ile tedavi alan Erbil, 20 dakikalık işlem sürerken bir yandan da muhabirlerle sohbet etti.

Mehmet Ali Erbile elektromanyetik terapisi

BEN SEDA’YA YETİŞEMEM

Mehmet Ali Erbil, “Seda Sayan 7’nci kez evlenmeye hazırlanıyor. Siz 4’te kaldınız” diyen muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Ona yetişmeme daha çok var. 6’ncı nikâhına gidememiştim, ‘7’nciye kısmet’ dedim. Bak 7’nci geldi. 7’nciye de gidemezsem 8’inci nikâhına giderim.” Zaman zaman adı genç isimlerle anılan Erbil ilişkilerde yaş farkına nasıl baktığı sorulunca da “Aşkın yaşı olmaz ki. Bu planlama, programlama değil. Aşkta yaş olmaz” dedi. 

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Mehmet Ali Erbile elektromanyetik terapisi

Oğlum oyunculuğu düşünmüyor

Mehmet Ali Erbil, “İleride oğlunuz Ali Sadi’nin sizin sektörde olmasını ister misiniz?” sorusuna “Yok, istemem. Onun başka düşünceleri var. Sanat, oyunculuk düşünmüyor” yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbile elektromanyetik terapisi

Şafak’a gülüyorum

“Serdar Ortaç ‘Popun kralı benim’ dedi. Komedi dünyasının kralı kim?” sorusu yöneltilen Mehmet Ali Erbil, “Kral olarak adlandırmak yanlış olur. Benim güldüğüm Şafak Sezer var” dedi.

Mehmet Ali Erbile elektromanyetik terapisi

Nasıl bir tedavi?

Elektromanyetik alan terapisinin, manyetik alan oluşturup hücresel düzeyde yorgun dokuları aktif hale getirerek ve kan dolaşımını hızlandırarak iyileşme sağladığı öne sürülüyor.

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#Mehmet Ali Erbil#Kas Erimesi#Elektromanyetik Terapisi

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