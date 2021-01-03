Mehmet Ali Erbil’den sevindiren haber

Mehmet Ali Erbil’i evinde ziyaret eden yakın dostu Ercan Avşar, sosyal medya hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşıp " Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor Artık kimsenin yardımını almadan evin içinde yürüyebiliyor... Maşallah" notunu düştü.



Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.



