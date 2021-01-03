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Haber Giriş: 03.01.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil’den sevindiren haber

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Mehmet Ali Erbil’den sevindiren haber
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı

Mehmet Ali Erbil’i evinde ziyaret eden yakın dostu Ercan Avşar, sosyal medya hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşıp " Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor Artık kimsenin yardımını almadan evin içinde yürüyebiliyor... Maşallah" notunu düştü. 

Mehmet Ali Erbil’den sevindiren haber

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

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