MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Ali Erbil'den haber var
GeriMagazin Mehmet Ali Erbil'den haber var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'den haber var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Ali Erbil'den haber var
Abone Olgoogle-news

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in dinlenirken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.

Mehmet Ali Erbilden haber var


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle