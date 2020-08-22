Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.



Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil " Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum.Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.





