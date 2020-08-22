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Haber Giriş: 22.08.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

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KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var...

Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.

Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil " Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum.Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

Mehmet Ali Erbilden haber var


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