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Haber Giriş: 10.02.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

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Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
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Mehmet Ali Erbil 64’üncü yaşına evinde sevdikleriyle birlikte girdi. Erbil’i doğum gününde eski eşleri Tuğba Coşkun ve Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı.

Ünlü şovmen eski eşleri, çocukları Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile abisi Mustafa Erbil’in olduğu kutlama fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Mehmet Ali Erbil 2018’de banyoda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

 

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