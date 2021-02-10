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Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Mehmet Ali Erbil 64’üncü yaşına evinde sevdikleriyle birlikte girdi. Erbil’i doğum gününde eski eşleri Tuğba Coşkun ve Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı.
Ünlü şovmen eski eşleri, çocukları Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile abisi Mustafa Erbil’in olduğu kutlama fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Mehmet Ali Erbil 2018’de banyoda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.
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