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Haber Giriş: 14.08.2020 - 06:57,Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
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Yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.

Maslak Acıbadem Hastanesi’ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi. Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: “Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.”

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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