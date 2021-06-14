Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım

Erbil, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Serdar Ortaç’la ilgili “Kumarda, şarkı teliflerini kaybetti” açıklamasıyla ilgili soruya “Sevdiğim bir arkadaşım, kendisi adına üzülmüştüm. O yüzden söyledim” yanıtını verdi.

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