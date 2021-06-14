MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım
GeriMagazin Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 14.06.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım

Mehmet Ali Erbil önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Erbil, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Serdar Ortaç’la ilgili “Kumarda, şarkı teliflerini kaybetti” açıklamasıyla ilgili soruya “Sevdiğim bir arkadaşım, kendisi adına üzülmüştüm. O yüzden söyledim” yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım

Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları: Annemi sevemedimJülide Ateş'in sunumuyla GAİN'de yayınlanan 40, sanatçı Mehmet Ali Erbil'i konuk etti. Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri, aşkları, tutkuları, çocukları ve sanatıyla ilgili sorulara samimi cevaplar veren Mehmet Ali Erbil , zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı!
daha fazla video için

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi