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Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç sevdiğim bir arkadaşım
Mehmet Ali Erbil önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
Erbil, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Serdar Ortaç’la ilgili “Kumarda, şarkı teliflerini kaybetti” açıklamasıyla ilgili soruya “Sevdiğim bir arkadaşım, kendisi adına üzülmüştüm. O yüzden söyledim” yanıtını verdi.
Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları: Annemi sevemedimJülide Ateş'in sunumuyla GAİN'de yayınlanan 40, sanatçı Mehmet Ali Erbil'i konuk etti. Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri, aşkları, tutkuları, çocukları ve sanatıyla ilgili sorulara samimi cevaplar veren Mehmet Ali Erbil , zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı!