Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başlıyor

Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka, “Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele edenlerin kemik iliğinde değişimler oluyor, bunun için kök hücre tedavisi uygulanıyor. Erbil’e ön testler yapıldı. Yakında yatışı yapılacak ve tedaviye başlanacak” dedi.



Mehmet Ali Erbil’in doktoru, “Tedavi süresi, vücudun vereceği yanıta göre belli olur” dedi.



