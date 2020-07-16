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Haber Giriş: 16.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başlıyor

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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden M. Ali Erbil’e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi uygulanacak.

Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka, “Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele edenlerin kemik iliğinde değişimler oluyor, bunun için kök hücre tedavisi uygulanıyor. Erbil’e ön testler yapıldı. Yakında yatışı yapılacak ve tedaviye başlanacak” dedi. 

Mehmet Ali Erbil’in doktoru, “Tedavi süresi, vücudun vereceği yanıta  göre belli olur” dedi.

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