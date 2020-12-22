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Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil: Kiralarla geçiniyorum

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Mehmet Ali Erbil: Kiralarla geçiniyorum
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Mehmet Ali Erbil, “Söylemezsem Olmaz” adlı televizyon programının yayınına katıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü şovmen, “Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi” dedi. Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirtti: “Allah’tan bugüne kadar satıp savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak bu pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize.” Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hepsi yanımdaydı, hastalığımda en kötü günümde” diye konuştu. Erbil, “Bir daha evlenir misiniz” sorusuna da “Evlenirim” yanıtını verdi.

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