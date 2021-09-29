Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Duruşma sonrası sözleri dikkat çektiSisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı! Duruşma sonrası sözleri dikkat çekti#Seyhan Soylu
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

#Mehmet Ali Erbil#Emel Sayın#Serenay Sarıkaya
Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den büyük itiraf: Emel Sayın ile aşk yaşadım! Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil bugün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

'Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum' sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun' sorusuna 'Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin’ cevabını verdi.

Paramın hesabını ilk eşim Muhsine tutar

İlgili Haber:Paramın hesabını ilk eşim Muhsine tutar

Sözlerine devam eden ünlü şovmen, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti. 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullandı. 

Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın 2001 yılında Aşkım Aşkım dizisinde birlikte başrolü paylaşmıştı. Dizi dönemin sevilen yapımları arasında yerini almıştı.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim'Paylaş Benimle' programına konuk olan Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Erbil, evliliklerini ve çocuklarını anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ünlü komedyen, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 'zengin bir babanın kızı diye evlendim' dedi.
daha fazla video içinMehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Emel Sayın#Serenay Sarıkaya