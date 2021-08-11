Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor. Geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil’le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus’a uçtu.

Hilton & H Casino’nun sahibi Mustafa Egemen Şener’in daveti üzerine Belarus’a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı. Otele giriş yaparken bir arkadaşımın görüp fotoğraflarını çektiği Erbil’in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.





Hemşirenin taşıdığı bavulların birinde acil sağlık malzemeleri ve ilaçların olduğu öğrenildi.

Şovmen, asistanlarının yardımıyla otele giriş yaptı.

Kumar tutkusuyla bilinen Erbil’i, casino’nun önünde görenler, “huylu huyundan vazgeçmiyor” yorumunda bulundu.

GS için elini taşın altına koydu

Galatasaray Spor Kulübü, Burak Elmas’ın başkan seçilmesiyle yeniden yapılanmaya başladı.

Borçların ödenmesi için Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’yi yeniden yapılandıran Elmas, bu konudaki birikimlerini ortaya koyabilmesi için Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinin sahipleriyle bir araya geldi. Kulübün borçlarının ödenebilmesi ve Galatasaray’ın geleceği konularında somut fikirler ortaya koyan patronların bir kısmının yönetim kurulunda yer aldığını öğrendim.

Onlardan biri de Erdinç Acar. Tutkulu bir Galatasaraylı olan Erdinç Acar, elini taşın altına koymaktan geri kalmamış ve kulübü maddi olarak daha iyi noktaya getirebilecek projeler için kolları sıvamış.

Covid’i ağır geçiriyor

Cemiyetin tanınmış ismi Aslı Sipahi, geçtiğimiz günlerde Covid’e yakalandı. Hastalığının ağır seyretmesiyle hemen hastaneye kaldırılan Sipahi, Taksim Acıbadem Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Yaklaşık bir haftadır tedavi gören cemiyetin ünlü ismi, durumu iyi gitse de daha bir süre hastanede kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Ben de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Arkadaşlık aşka dönüştü

Türkiye’nin tanınmış ve başarılı iş insanlarından Serdar Bilgili’nin yeğeni, Bodrum’daki Bella Sombra Hotel’in sahibi Şebnem Ercantürk evleniyor. Ercantürk, uzun yıllardır arkadaş olduğu genç sanayici Cumhur Timuçin ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Arkadaşlıkları iki yıl önce aşka dönüşen çift, evlenme kararı sonrası birlikte yaşamak için de ilk adımı atmış ve Emirgan’da ev almış. Şimdilerde evlerinin tadilatıyla uğraşan Şebnem Ercantürk-Cumhur Timuçin çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.

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