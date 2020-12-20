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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil her gün daha da iyi

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Mehmet Ali Erbil her gün daha da iyi
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GEÇTİĞİMİZ hafta rutin kontrol için Maslak’taki özel bir hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu.

2 yıl önce evinde düşüp kaburgasını kıran ünlü şovmenin eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmişti. 63 yaşındaki şovmenin 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı. Rutin kontrolün ardından evinde istirahat eden ünlü şovmeni eski dostu Stelyo Pipis ziyaret etti. Pipis bu ziyaretten çekilen bir kareyi Instagram hesabına şu notla yükledi: “Canım Ketomla güzel bir gün geçirdik. Allah’ın izniyle her gün daha da iyi. Dualarınızı eksik etmeyin.”

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