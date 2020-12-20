Mehmet Ali Erbil her gün daha da iyi

2 yıl önce evinde düşüp kaburgasını kıran ünlü şovmenin eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmişti. 63 yaşındaki şovmenin 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı. Rutin kontrolün ardından evinde istirahat eden ünlü şovmeni eski dostu Stelyo Pipis ziyaret etti. Pipis bu ziyaretten çekilen bir kareyi Instagram hesabına şu notla yükledi: “Canım Ketomla güzel bir gün geçirdik. Allah’ın izniyle her gün daha da iyi. Dualarınızı eksik etmeyin.”



