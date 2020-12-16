Mehmet Ali Erbil hastaneye yattı
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmişti. 63 yaşındaki şovmen, 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor. Erbil'in, fizik tedavinin yanı sıra her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı.
Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.
Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin’i (25) doğum gününde yalnız bırakmamış, "Bugün benim prensesim doğmuş" mesajını paylaşmıştı.
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