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Haber Giriş: 17.03.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

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Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü

İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

ERBİL'İN KEYFİ YERİNDE
Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene kısır getirdi.

Ünlü şovmen, meslektaşı Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndüİki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.
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