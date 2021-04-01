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Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Önceki akşam Maslak’ta objektife takılan komedyen yakında bir televizyon projesinin olacağını söyledi.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak 1453’te bulunan Dönerci Hacı Bayram’da yemek yerken görüntülendi.

Erbil’e mekanın sahibi Ferruh Taşdemir eşlik etti. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ünlü komedyen, “Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim” dedi. Yakında bir televizyon projesi olacağını da söyleyen Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.

Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor


Mehmet Ali Erbil, Adapazarı ıslama köftesi ve yoğurtlu iskender yedi.


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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