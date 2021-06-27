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Haber Giriş: 27.06.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum

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Mehmet Ali Erbil: Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum

MEHMET Ali Erbil önceki gün Bebek’teydi. Boom adlı mekanda dostlarıyla yemek yiyen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Yakın zamanda yeni bir televizyon programıyla ekrana döneceğini açıklayan Erbil, esprili konuştu: “Kızım Yasmin’le birlikte sunacağız. Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum. Hadi bakalım, yine bir şeyler çıkarsınlar da göreyim.” Ünlü şovmene “Sevgiliniz var mı?” sorusu da yöneltildi. “Sevgilim yok, yürüyemiyorum. Ben de sosyal medyada yürüyorum artık. Bana da erkekler yürüyor. Çok kan verdiler, bazı huylarım değişti” diyen Erbil, yanındakileri güldürdü.

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