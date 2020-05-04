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Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

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Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
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Mehmet Ali Erbil 258 günlük tedavinin ardından Temmuz 2019’da taburcu olmuştu. 30 Ekim’de kalp spazmı geçiren usta oyuncunun tedavisi Aralık 2019’dan beri evinde devam ediyor.

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, “Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım” dedi.

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