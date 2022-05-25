'Artık konuşması yasak' Mehmet Ali Erbil çareyi ağzını bantlamakta buldu!

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Ece Ronay'a attığı mesajlarla davalık olan Mehmet Ali Erbil, son olarak gittiği ödül töreninde sunucu Melike Öcalan için söyledikleriyle gündeme gelmişti.

Sahnede Öcalan'a dönerek "Bir sana elimi değdiremedim" diyen Erbil, gelen tepkilere cevap vermemek için ilginç bir hamle yaptı.

Dün akşam Moon Life Dergisi’nin düzenlediği Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri, 10. kez sahiplerini buldu. Cahide Palazzo’da gerçekleştirilen törene ünlü isimler akın etti. Cemiyet, iş, sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimlerinin bir araya geldiği törende Mehmet Ali Erbil'in önlemi dikkat çekti.

Bir kadın arkadaşıyla gazetecilerin karşısına çıkan Erbil konuşmama kararı aldı. Ağzını bantlayan ünlü şovmen soruları yanıtsız bıraktı.

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'ARTIK KONUŞMASI YASAK'

Erbil'in yerine konuşan arkadaşı 'Artık konuşması yasak, her konuştuğu zaman olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi, her yerde gündeme geliyor.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırttı.

Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

Eleştirilerin hedefindeki Erbil ise, 'Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı' ifadeleriyle kendisini savunmuştu.