Mehmet Ali Erbil: Bu lekeyle yaşayamazdım

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

Erbil’in bu açıklamasının ardından Seda Sayan’dan çok sert yanıt geldi. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

'İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA'

Daha sonra geri adım atan Seda Sayan "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu." dedi. İkili daha sonra yaptıkları açıklamalarla aralarındaki buzları eritti.

Mehmet Ali Erbil, dostlarıyla birlikte önceki gün bir restoranda görüntülendi. Son günlerde çıkan haberlerle ilgili Erbil, sessizliğini bozdu.

“BU DOSTLUK ÖYLE KOLAY KOLAY BOZULMAZ”

Soruları yanıtlayan ünlü Şovmen, “Seda Hanım'la süt liman her şey. Kendisi Miami'de gelince barışma yemeği yapacağız ailecek. Kızlarım onun çocukları gibidir. Oğulcan'ı biz büyüttük. O derece arkadaşız. Sinan benim ev arkadaşımdı. Çok eskiden beri tanışıyoruz Seda ile... Benim sosyal medya ile ilgili çok bir bilgim yok. Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil.

50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir.

Miami dönüşü Seda ile yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz” şeklinde konuştu.

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