Mehmet Ali Erbil aylar sonra canlı yayında

Erbil, sevenlerine, " Ben evdeyim, siz de evde kalın" çağrısı yaptı.

Erbil, Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi. "Kendime geleyim de çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. güzel günler gelecek Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" dedi.