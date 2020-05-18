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Mehmet Ali Erbil aylar sonra canlı yayında
Evinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir yıl sonra ilk kez "Tolga Yüce ile Tek Hece" adlı Instagram programının konuğu oldu.
Erbil, sevenlerine, " Ben evdeyim, siz de evde kalın" çağrısı yaptı.
Erbil, Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi. "Kendime geleyim de çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. güzel günler gelecek Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" dedi.
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