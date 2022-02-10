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Mehmet Ali Erbil 65'inci yaşını kutladı! Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

#Mehmet Ali Erbil#Nurseli İdiz#Nergis Kumbasar
Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...
Sayit DURMAZ

Mehmet Ali Erbil, 65’inci yaşını dostları ve ailesiyle kutladı. Ünlü komedyen için özel olarak hazırlanan “Çarkıfelek” şeklindeki pasta gecenin ilgi odağı oldu.

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Mehmet Ali Erbil önceki akşam Karaköy Zebra Lounge’ta doğum gününü kutladı. Kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi’nin organize ettiği davette Erbil’i, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Nursel İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve Mustafa Erbil katıldı.

Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

65 yaşına basan komedyen için kızları, “Çarkıfelek” şeklinde özel bir pasta hazırlattı. Pastanın üzerinde Erbil’in ‘Dobrosvski’, ‘Parmaktan sonra’, ‘Acımadı ki’, ‘Mehmet Ali Bey’ gibi sözleri yer aldı.

Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

70 bin TL’lik pırlanta yüzük
Mehmet Ali Erbil’e mekan sahibi Bülent Korkmaz, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etti. Erbil, yeni yaşından “Sağlık ve huzur” beklediğini söyledi.

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Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

Gözyaşlarını tutamayan Nurseli İdiz, Mehmet Ali Erbil’in kendisini duygulandırdığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

Mustafa Erbil ve Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil

Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

Yasmin Erbil

Mehmet Ali Erbil 65inci yaşını kutladı Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

Neslihan Tulga - Rabia Toprak - Ceren Akdağ - Yasmin Ebil - Nergis Kumbasar

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#Mehmet Ali Erbil#Nurseli İdiz#Nergis Kumbasar

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