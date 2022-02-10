Mehmet Ali Erbil 65'inci yaşını kutladı! Nurseli İdiz gözyaşlarını tutamadı...

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Mehmet Ali Erbil önceki akşam Karaköy Zebra Lounge’ta doğum gününü kutladı. Kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi’nin organize ettiği davette Erbil’i, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu, Nursel İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve Mustafa Erbil katıldı.

65 yaşına basan komedyen için kızları, “Çarkıfelek” şeklinde özel bir pasta hazırlattı. Pastanın üzerinde Erbil’in ‘Dobrosvski’, ‘Parmaktan sonra’, ‘Acımadı ki’, ‘Mehmet Ali Bey’ gibi sözleri yer aldı.

70 bin TL’lik pırlanta yüzük

Mehmet Ali Erbil’e mekan sahibi Bülent Korkmaz, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etti. Erbil, yeni yaşından “Sağlık ve huzur” beklediğini söyledi.

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Gözyaşlarını tutamayan Nurseli İdiz, Mehmet Ali Erbil’in kendisini duygulandırdığını söyledi.

Mustafa Erbil ve Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil

Yasmin Erbil

Neslihan Tulga - Rabia Toprak - Ceren Akdağ - Yasmin Ebil - Nergis Kumbasar