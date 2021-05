Meghan'ın gençliği de zor geçmiş: Birlikte yemek yiyecek arkadaşım bile yoktu

GENÇLİĞİ DE ZORLU GEÇMİŞ

Son birkaç aydır İngiliz kraliyet ailesinde geçirdiği iki yılın kendisini ne kadar zorladığını her fırsatta anlatan Markle, meğer ilk gençlik yıllarında da çok mutlu değilmiş.



KENDİ CÜMLELERİYLE ANLATMIŞ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, bu dönemdeki bütün mücadelesini de Prens Harry ile evlenmeye hazırlanırken kapatmak zorunda kaldığı bloğunda anlatmış. The Sun gazetesi Markle'ın 2014 yılının Ağustos ayında kaleme aldığı söz konusu yazıyı tekrar gündeme getirdi. SÜREKLİ OLARAK KENDİNİ YARGILARDI

Markle'ın The Tig adlı bloğunda yazdığına göre ilk gençlik yılları da 20'li yaşları da sürekli kendini yargılamakla ve bunun yarattığı baskıyla mücadele etmekle geçmiş. Markle o yazıda, kilosu, giyim tarzı nedeniyle sürekli kendini sürekli eleştirdiğini anlattı.





YEMEK YİYECEK ARKADAŞI BİLE YOKMUŞ

Her ne kadar geçmişten bugüne yansıyan fotoğraflarında hep gülümsese de etrafında hep birileri olsa da Meghan aslında o dönemde hep yalnız olduğunu da satırlara dökmüş o yazısında. Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle, okul yıllarında da beyaz bir baba ile siyahi bir annenin kızı olduğu için ayrımcılık gördüğünü ve yalnız kaldığını ifade etti yazısında. Hatta o dönemde öğle yemeklerini birlikte yiyecek arkadaş bile bulamadığını anlattı. Markle bu yalnızlıkla baş etmek için de öğle saatlerinde kendini meşgul edecek öğrenci kulüplerinde vakit geçirdiğini dile getirdi.

Mutlu olmadığını açıkça itiraf eden Markle yazıda "Okuduğum lisede gruplar vardı. Beyaz kızlar, siyah kızlar, Latin kökenliler gibi. Melez olduğum için kendimi arada kalmış hissediyordum. O yüzden de her gün öğle saatlerinde kendimi Fransızca kulübü ya da ne bulursam onunla meşgul ediyordum" satırlarına yer verdi.

AZ MAKYAJ YAP!

Markle, oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde de kendine yeteri kadar güvenmediğini ifade etti o yazısında. "24 yaşlarında olmalıyım. Bir oyuncu seçimi sırasında oyuncu seçiminde görevli olan bir yönetmen bana daha az makyaj yapmam gerektiğini söyledi" satırları da o yazıda yer alıyor.



DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN KİŞİSİ

"Dünyanın en çok konuşulan kadını kim?" diye sorulduğunda akla gelen ilk isimlerden biri Meghan Markle. 2018'de Prens Harry ile yaptığı evlilik, Saray'daki aykırı tavırları, hakkında öne sürülenler, sonra aileden ayrılık derken hiç gündemden düşmüyordu 39 yaşındaki Markle.





HARRY İLE BİRLİKTE VERDİĞİ RÖPORTAJ YERİ YERİNDEN OYNATTI

Fakat Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden olaylı ayrılığı, bunun da üzerine Oprah Winfrey'e verdiği röportajda sarf ettiği çarpıcı sözlerle, 2021 yılına daha şimdiden damga vurdu.



EVLİLİK, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Peki bir zamanlar yarışma programlarında hosteslik yapan, dizilerde bazı küçük roller oynadıktan sonra oynadığı bir yapımla istediği gibi sıçrama yapan, Prens Harry ile evliliğinden sonra da dünyanın dikkatini üzerine atlayan Meghan Markle gerçekte kim? Gelin geçmişten bu güne geçirdiği değişim eşliğinde eski oyuncu, yeni Düşes Meghan Markle'a biraz daha yakından bakalım. KRALİYET AİLESİNİN AYKIRI GELİNİ

Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan en "olaylı" gelinlerden biri. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olması, soylu bir aileden gelmesi bir yana daha önce evlenip boşandığı halde aileye kabul edilmesiyle de çok konuşuldu Markle. Amerikalı olması, babasıyla olumsuz ilişkileri, aile bağlarının çok sıkı olmaması da Londra'da yaşadığı süre içinde hep gündemin ilk sıralarında yer aldı.





LOS ANGELES DOĞUMLU

TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.



HARRY, İKİNCİ EŞİ

Kamera karşısındaki kariyerine yarışma hostesi olarak başlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya başladı. Fakat tam istediği gibi tanınmıştı ki Prens Harry ile tanıştı ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. İlk evliliğini 2011 yılında Trevor Engelson ile yaptı Markle. Fakat bu evlilik 2013 yılında bitti.



İKİNCİ BEBEK GELİYOR

2016'da Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladı ve iki yıl sonra da evlendi. Geçen yıl da Archie adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi.





SON GÖREVLERİN ARDINDAN VEDA

Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam ediyorlar.



'BEŞ YIL HARCAMAYA HAZIR DEĞİLSEN BİR DAKİKA BİLE HARCAMA'

Eğer bir şey için beş yıl harcamaya hazır değilsen asla beş dakikanı bile verme".... Bugünlerde İngiltere'de herkes bu sözleri konuşuyor. Bunun nedeni ise ilk bakışta modern bir peri masalı gibi görünen bir hayatın içine girmişken kısa zamanda her şeyi elinin tersiyle itip başka bir hayata adım atan Meghan Markle.



ESKİ EŞİ BÖYLE TANIMLADI

Markle'ın sadece 2 yıl evli kaldığı eski kocası Trevor Engelson'ın ifade ettiği bu sözler de sanki eski dizi oyuncusu yeni düşes Meghan Markle'ın hayat felsefesinin özeti gibi. İngiliz basınında olayı değerlendiren birçok köşe yazarı Markle'ın tam da bu cümlede anlatıldığı gibi davrandığı konusunda hemfikir. Bu görüşlerini de Markle'ın yaşamının önemli kilometre taşlarını ardı ardına sıralayarak örnekliyorlar.

YILLAR ÖNCE ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ SARAYA GELİN GİTTİ

1996 yılında daha gencecik bir kızken arkadaşıyla çıktığı Londra gezisinde Buckingham Sarayı'nın önünde fotoğraf çektiren Meghan Markle, yıllar sonra aynı saraya gelin olarak adım attı. Hayal ettiği kabulü göremedi belki ama dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin kalbini çaldı ve bugün dünyanın en çok konuşulan kişisi oldu. Fakat sadece 20 ay geçmeden saraydan elini eteğini çekip bambaşka bir hayata doğru yola çıktı.



GELECEĞİ O ZAMANDAN BELLİYDİ

David Jones, Daily Mail için kaleme aldığı değerlendirme yazısında isimlerini belirtmeden Markle'ın eski dostlarının konu ile ilgili görüşlerine de yer verdi. Onlara göre "Bugünlerin geleceği çoktan belliydi. Bu ilişkinin merkezinde her zaman Meghan vardı. Spot ışıklarının altında olmak istiyordu ama kendi kurallarıyla. Üstelik bütün bunlar eşinin kimliğinden de bağımsız.

KURALLARI KENDİSİ BELİRLEDİ

Yine yazıda ifade edildiğine göre arkadaşları Meghan Markle'ın hayatının geri kalanında da kuralları kendisinin belirlemek istediğini söylüyor. Üstelik arkadaşlarının anlattığına göre işler ağırlaştığında istediği gibi gitmediğinde Markle'ın ilk yaptığı "oradan kaçmak." Babasıyla olan ilişkisi, ilk evliliğinin kısa sürmesi, bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi kesmesi de buna örnek gösteriliyor.



TEPKİLERİ UMURSAMADI

Jones'un makalesine göre arkadaşı Meghan Markle'ın bu açıklamanın ardından böylesine çok olumsuz tepki alacağının çok da farkında olmadığını belirtip "Aslında bu tepkileri de çok umursamadığını" belirtti. Yıllar önce Londra gezisine birlikte çıktığı, yıllar boyu en iyi arkadaşı olan hatta Buckingnam Sarayı önünde onunla birlikte poz veren arkadaşı Ninaki Priddy, nişan haberi açıklandığında Markle'ı 'Diana 2.0' diye nitelendirmişti.



DIANA'YI ÖRNEK ALDI

Bunun da nedeni vardı kuşkusuz. Markle, özellikle de yardım faaliyetleri konusunda Prenses Diana'yı örnek almıştı. O Londra gezisinden sonra da yardım faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştı. Hayran olduğu Diana'nın oğluyla evlendiğinde de ise tüm taşlar yerine oturdu.





HARRY SIRILSIKLAM AŞIK OLDU

Sözün burasında Prens Harry'nin Meghan Markle'da en çok neden etkilendiğini masaya yatıran psikologların değerlendirmesine dönelim. Çünkü Prens ile Markle'ın tanışması, flört etmesi ve evlenmesi kısa sayılacak bir zamanda gerçekleşti. Prens, ailesinin hiçbir uyarısını dikkate almadı. Kelimenin tam anlamıyla Meghan Markle'a sırılsıklam aşık oldu.

HAYATINDA GÜÇLÜ BİR KADIN EKSİKLİĞİ

Birçok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini çok küçük yaşta kaybetti. Hayatında güçlü bir kadının eksikliği hissediyordu. Buna ihtiyacı vardı" diye açıklıyor. Kendi çabasıyla bir kariyer yapan, tırnaklarıyla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliğini duyduğu özelliklere sahipti.



HARRY ONA KAYITSIZ KALAMADI

Sinema ve TV gibi tutunmanın zor olduğu bir alanda tuttuğunu koparan aynı zamanda farklı bir güzelliğe sahip olan Markle'a kayıtsız kalamadı Harry. Yeni hayatlarına doğru yelken açarken de en büyük destekçisi, elini tutacağı tek kişi Meghan uzmanlara göre.



FARKLI DEĞERLENDİRMELER

Bu arada İngiliz medyasındaki bazı yazarların Meghan Markle'ın gelin gittiği kraliyet ailesinden gereken desteği bulamadığını öne sürdüğünü de belirtelim. Onlara göre Markle aile tarafından yeteri kadar sıcak karşılanmış olsaydı, basın üstüne bu kadar gitmeseydi her şey farklı olabilirdi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?