Para cebinden çıkınca daha az harcadı

BU KEZ ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz hafta ailenin diğer gelini Kate Middleton'ın 2020 yılı içindeki giyim masraflarını hesaplayan İngiliz basını bu kez gözlerini Markle'ın 2020 yılı giyim- kuşam harcamasına dikti. Aileye katıldığı 2018 yılında, Avrupa'nın kraliyet ailelerine mensup bütün kadınların giyim - kuşam masrafından beş kat daha fazla harcama yapan Markle, bu kez ise herkesi şaşırttı.

2019 YILININ DÖRTTE BİRİ

Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılmadan önce geçen yıl mart ayında katıldığı etkinliklerde giydikleri de dahil toplamda 44 bin Sterlin giyim- kuşam masrafı yaptı. Bu da 2019 yılında giydikleri için yapılan masrafın sadece dörtte biri.

ARTIK KENDİ PARASINI KENDİ ÖDÜYOR

Markle'ın geçen yılki gardrop harcamalarının en yüksek kalemini de aileden ayrılmadan önce son resmi görevlerinde giydikleri oluşturdu. Çalışan kraliyet ailesi üyesi olarak görev yaptığında Markle'ın giyimi de tıpkı Kate Middleton gibi Prens Harry'nin babası Prens Charles'ın fonundan ödeniyordu.

ŞAPKA MASRAFINDAN TASARRUF

Aileden ayrılıp Prens Harry ile birlikte ABD'ye yerleştikten sonra ise giyim harcamalarını kendi aile bütçesinden karşıladı Markle. Kısacası artık resmi görevlerde olmadığı için daha mütevazı seçimler yaptı ve böylece gardrobu için yapılan ödemeler de düştü. İngiliz basını ise Markle'ın eskisi kadar resmi giyinmek zorunda olmadığını, özellikle de İngiltere'deyken adet olduğu üzere şapka giymesine gerek kalmadığı yorumunu yaparak durumu "Şapka bütçesinden tasarruf" diye niteledi. EN PAHALI KIYAFET

Meghan Markle'ın geçen yıl en çok para harcadığı kıyafeti, çalışan kraliyet ailesi üyesi olduğu sırada The National Theatre'ye yaptığı ziyaret sırasında giydikleri oldu. Eteğinden bluzuna, ayakkabısından çantasına ve diğer aksesuarlarına bu görünüm için harcanan para 14 bin 174 sterlin. Aileden ayrılmadan önce katıldığı resmi etkinliklerde giydiği diğer kıyafet ve kullandığı aksesuarların masrafı ise bunun altında kaldı. DİĞER KRALİYET AİLESİ ÜYELERİNİN BEŞ KATIYDI

Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlendiği 2018 yılında ise gardrobu için Avrupa kraliyet ailelerine mensup kadınların beş katı daha fazla para harcamıştı. O dönemde Kraliyet moda uzmanı UFO No More, 2018 yılı içinde monark ailelerin kadınları için yapılan giysi harcamalarını araştırdı. İngiltere, Danimarka, İsveç, İspanya ve Norveç kraliyet ailelerine mensup önde gelen kadınların giysi masraflarını inceleyen UFO No More'a göre en çok harcama yapan Meghan Markle oldu. GELİNLİĞİN FİYATI 110 BİN STERLİNDİ

Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Markle, giysileri için bir yılda tam 400 bin sterlin harcadı. Bu fiyata düğününde giydiği ünlü bir moda markasının tasarımı olan özel dikim gelinlik dahil değildi. Gelinlik için ödenen paranın ise 110 bin sterlin olduğu açıklanmıştı. HEPSİNİ GERİDE BIRAKMIŞTI

O listede ilk sırada yer alan Meghan Markle ile kendisinden sonra ikinci sırada yer alan Danimarka Veliaht Prensesi Mary'nin harcamaları arasında da dudak uçuklatan bir fark vardı. Markle'ın 400 bin sterlinlik harcamasının yanında Danimarka Prensesi Mary'nin 88 bin sterlinlik kıyafet masrafı küçük bir miktar kalıyordu.