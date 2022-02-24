Meghan beni çıplak gördü ve damga geçti

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OYUNCULUK HAYATI GERİDE KALDI AMA YİNE PIRILTILI DÜNYANIN İÇİNDE

Özetle artık eşi Prens Harry, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte lüks bir malikanede yaşıyor Meghan Markle. Her ne kadar Hollywood'a yakın olsa da artı eskisi gibi oyunculuk yapmıyor. Ama özellikle de şöhretini borçlu olduğu Suits dizisindeki rol arkadaşları sık sık onu anıyor. Buna yeni bir halka da dizide sevgilisini canlandıran Patrick J. Adams tarafından eklendi. Markle ile Harry'nin 2018'deki düğününe de katılan Adams, kısa bir süre sonra rol alacağı Broadway oyunu hakkında Entertainment Weekly'ye konuştu. Bu arada da eski rol arkadaşı Meghan Markle ile yaşadığı komik anları da anlattı.

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'BENİ ÇIPLAK GÖRDÜ VE ÇOK EĞLENDİ'

Patrick J. Adams, Suit dizisinde oynadığı dönemde Los Angeles'ta sahnelenen 9 Circles adlı oyunda sahneye çıktı. Gösterilerden birine de arkadaşı Meghan Markle'ı davet etti. O anda yaşananları da EW'ye şöyle anlattı Patrick J. Adams: "Benim çıplak olarak sahneye çıktığım bu oyunu izledi. Ardından da benim sahnedeki görüntümü şaka konusu yaparak uzun süre dalga geçti." Markle'ın eski rol arkadaşı Adams, bu arada pandemi yüzünden defalarca ertelenen yeni tiyatro oyunu Take Me Out'a da Markle'ı basın aracılığıyla davet etti. Sonra da "Elbette ona bir davetiye de göndereceğim" dedi.

'MEGHAN'I TEKRAR SUYUN BU TARAFINDA GÖRMEK GÜZEL'

Patrick J. Adams, Meghan Markle'ın diziden ayrılıp İngiltere'ye gitmesinden sonra da aralarındaki iletişimin kopmadığını anlattı. Oyuncu " Birkaç kez mesajlaştık. İkimiz de birbirine yakın zamanlarda evlendik ve kendi ailemizi kurduk. Görüldüğü üzere yüksek profilli bir ailesi var. Ama en önemlisi Meghan'ı tekrar suyun bu tarafında görmek güzel" diye konuştu.

Adams, eşi Troian Bellisario ile birlikte ikinci bebekleri Aurora'ya da Harry ile Meghan'ın kızı Lilibet'in dünyaya geldiği dönemde kavuştuklarını anlattı. Oyuncu, eski rol arkadaşının ailesiyle ve çocuklarıyla buluşmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Patrick J. Adams, eski rol arkadaşı Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğününe de katılmıştı.

"DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN KADINI"

"Dünyanın en çok konuşulan kadını kim?" diye sorulduğunda akla gelen ilk isimlerden biri Meghan Markle. 2018'de Prens Harry ile yaptığı evlilik, Saray'daki aykırı tavırları, hakkında öne sürülenler, sonra aileden ayrılık derken hiç gündemden düşmüyordu 40 yaşındaki Markle. Fakat Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden olaylı ayrılığı, bunun da üzerine Oprah Winfrey'e verdiği röportajda sarf ettiği çarpıcı sözlerle, ailenin yakın tarihine daha şimdiden damgasını vurdu. Peki bir zamanlar yarışma programlarında hosteslik yapan, dizilerde bazı küçük roller oynadıktan sonra oynadığı bir yapımla istediği gibi sıçrama yapan, Prens Harry ile evliliğinden sonra da dünyanın dikkatini üzerine atlayan Meghan Markle gerçekte kim? Gelin geçmişten bu güne geçirdiği değişim eşliğinde eski oyuncu, yeni Düşes Meghan Markle'a biraz daha yakından bakalım.

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Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katılan en "olaylı" gelinlerden biri. Tıpkı eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olması, soylu bir aileden gelmemesi bir yana daha önce evlenip boşandığı halde aileye kabul edilmesiyle de çok konuşuldu Markle. Amerikalı olması, babasıyla olumsuz ilişkileri, aile bağlarının çok sıkı olmaması da Londra'da yaşadığı süre içinde hep gündemin ilk sıralarında yer aldı.

OYNADIĞI DİZİ ONU ŞÖHRETE ULAŞTIRDI

TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Kamera karşısındaki kariyerine yarışma hostesi olarak başlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya başladı. Fakat tam istediği gibi tanınmıştı ki Prens Harry ile tanıştı ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. İlk evliliğini 2011 yılında Trevor Engelson ile yaptı Markle. Fakat bu evlilik 2013 yılında bitti.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDEN AYRILDILAR

2016'da Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladı ve iki yıl sonra da evlendi. Önce Archie adını verdikleri bir erkek bebekleri, sonra da Lilibet adlı bir kızları oldu. Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi. Aynı ay, çiftin avukatları, paparazzi fotoğrafları medyada yayınlandıktan sonra basına yasal bir uyarı yaptı. Düşes Markle, kıdemli bir kraliyet ailesi üyesi olarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde son kez Dagenham'daki Robert Clack Okulu'nu ziyaret etti. O ve eşi Prens Harry 31 Mart'ta görevlerinden resmen istifa ettiler. Şuanda hayatlarına Los Angeles'ta devam ediyorlar.

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'BEŞ YILINI GEÇİRMEYECEKSEN BEŞ DAKİKA BİLE HARCAMA'

'Eğer bir şey için beş yıl harcamaya hazır değilsen asla beş dakikanı bile verme".... Bugünlerde İngiltere'de herkes bu sözleri konuşuyor. Bunun nedeni ise ilk bakışta modern bir peri masalı gibi görünen bir hayatın içine girmişken kısa zamanda her şeyi elinin tersiyle itip başka bir hayata adım atan Meghan Markle.





HAYAT FELSEFESİ

Markle'ın sadece 2 yıl evli kaldığı eski kocası Trevor Engelson'ın ifade ettiği bu sözler de sanki eski dizi oyuncusu yeni düşes Meghan Markle'ın hayat felsefesinin özeti gibi. İngiliz basınında olayı değerlendiren birçok köşe yazarı Markle'ın tam da bu cümlede anlatıldığı gibi davrandığı konusunda hemfikir. Bu görüşlerini de Markle'ın yaşamının önemli kilometre taşlarını ardı ardına sıralayarak örnekliyorlar.

YILLAR ÖNCE ÇEKTİRDİĞİ GEZİ HATIRASI

1996 yılında daha gencecik bir kızken arkadaşıyla çıktığı Londra gezisinde Buckingham Sarayı'nın önünde fotoğraf çektiren Meghan Markle, yıllar sonra aynı saraya gelin olarak adım attı. Hayal ettiği kabulü göremedi belki ama dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin kalbini çaldı ve bugün dünyanın en çok konuşulan kişisi oldu. Fakat sadece 20 ay geçmeden saraydan elini eteğini çekip bambaşka bir hayata doğru yola çıktı.

KENDİ KURALLARI VARDI

David Jones, Daily Mail için kaleme aldığı değerlendirme yazısında isimlerini belirtmeden Markle'ın eski dostlarının konu ile ilgili görüşlerine de yer verdi. Onlara göre "Bugünlerin geleceği çoktan belliydi. Bu ilişkinin merkezinde her zaman Meghan vardı. Spot ışıklarının altında olmak istiyordu ama kendi kurallarıyla. Üstelik bütün bunlar eşinin kimliğinden de bağımsız.

'DIANA 2.0' OLARAK NİTELENDİRİLDi

Yine yazıda ifade edildiğine göre arkadaşları Meghan Markle'ın hayatının geri kalanında da kuralları kendisinin belirlemek istediğini söylüyor. Üstelik arkadaşlarının anlattığına göre işler ağırlaştığında istediği gibi gitmediğinde Markle'ın ilk yaptığı "oradan kaçmak." Babasıyla olan ilişkisi, ilk evliliğinin kısa sürmesi, bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi kesmesi de buna örnek gösteriliyor. Jones'un makalesine göre arkadaşı Meghan Markle'ın bu açıklamanın ardından böylesine çok olumsuz tepki alacağının çok da farkında olmadığını belirtip "Aslında bu tepkileri de çok umursamadığını" belirtti. Yıllar önce Londra gezisine birlikte çıktığı, yıllar boyu en iyi arkadaşı olan hatta Buckingnam Sarayı önünde onunla birlikte poz veren arkadaşı Ninaki Priddy, nişan haberi açıklandığında Markle'ı 'Diana 2.0' diye nitelendirmişti. Bunun da nedeni vardı kuşkusuz. Markle, özellikle de yardım faaliyetleri konusunda Prenses Diana'yı örnek almıştı. O Londra gezisinden sonra da yardım faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştı. Hayran olduğu Diana'nın oğluyla evlendiğinde de ise tüm taşlar yerine oturdu.

HARRY ONA İLGİSİZ KALAMAZDI

Sözün burasında Prens Harry'nin Meghan Markle'da en çok neden etkilendiğini masaya yatıran psikologların değerlendirmesine dönelim. Çünkü Prens ile Markle'ın tanışması, flört etmesi ve evlenmesi kısa sayılacak bir zamanda gerçekleşti. Prens, ailesinin hiçbir uyarısını dikkate almadı. Kelimenin tam anlamıyla Meghan Markle'a sırılsıklam aşık oldu. Birçok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini çok küçük yaşta kaybetti. Hayatında güçlü bir kadının eksikliği hissediyordu. Buna ihtiyacı vardı" diye açıklıyor. Kendi çabasıyla bir kariyer yapan, tırnaklarıyla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliğini duyduğu özelliklere sahipti. Sinema ve TV gibi tutunmanın zor olduğu bir alanda tuttuğunu koparan aynı zamanda farklı bir güzelliğe sahip olan Markle'a kayıtsız kalamadı Harry. Yeni hayatlarına doğru yelken açarken de en büyük destekçisi, elini tutacağı tek kişi Meghan uzmanlara göre.