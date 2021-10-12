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Meghan Markle'ın, annesi Doria ve kocası Prens Harry'den başka seveni yokmuş!

#Meghan Markle#Thomas Markle#Thomas Markle Jr

İngiliz kraliyet ailesinin son yıllardaki en olaylı üyesi Meghan Markle, bir türlü gündemden düşmüyor. Üstelik "medya ilgisinden uzaklaşıp finansal açıdan özgürleşmek amacıyla" eşi Prens Harry ile birlikte Londra'dan ayrılıp ABD'de yeni bir hayat kurduğu halde.

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 KARDEŞLERİ YERDEN YERE VURUYOR
Meghan Markle aleyhinde en çok konuşanlar da kendi aile üyeleri üstelik. 2018 yılındaki düğününe ailesinden sadece annesi Doria Ragland'ı çağıran, hatta törende Harry'ye kendi babası ya da erkek kardeşi yerine Prens Charles tarafından teslim edilen Meghan Markle'ı babası, üvey kız kardeşi derken şimdi de erkek kardeşi deyim yerindeyse "yerden yere vuruyor."

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

ÜVEY AĞABEYİ SUSMUYOR
Tüm dünyanın, evliliği sayesinde tanıdığı ablası Meghan Markle hakkında yine ağır sözler sarf etti ağabeyi Thomas Markle Jr. Şu sıralar Big Brother adlı yarışma programının Avustralya versiyonu için kamera karşısına geçen 55 yaşındaki üvey ağabey Thomas Markle Jr, kardeşi Meghan aleyhine konuşmak için yine önüne çıkan fırsatı değerlendirdi. Yarışmanın tanıtım filmlerinde Thomas Markle Jr'in Meghan Markle hakkında kolay yenilir yutulur sözler söylemediği görüldü.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

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"İLİŞKİLERİ FELAKETLE SONUÇLANDI"
Thomas Markle Jr, bu kez de Meghan Markle'ın eski ilişkilerine gönderme yaptı. Üvey kardeşinin, yaşadığı bütün ilişkilerin bir felaketle sonuçlandığını ve onun hayatına giren bütün erkekleri, gün geldiğinde terk ettiğini ileri sürdü. Thomas Markle Jr'ın ileri sürdüğüne göre Markle, eski eşi Trevon Engelson'a da aynı şeyi yaptı.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

'SAHTE VE KENDİNİ BEĞENMİŞ'
Thomas Markle Jr, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk evliliğine gönderme yaparak "İlk kez evlendiği adama kötü davrandı sonra da onu terk etti" diye konuştu. Hatta iddiasını biraz daha ileri götürüp sıranın Prens Harry'ye de geleceğini iddia etti. Üvey ağabey, Markle hakkında basına verdiği demeçlerde de onu sık sık "sahte" ve "kendini beğenmiş" olarak nitelendiriyor.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

HARRY'YE UYARI MEKTUBU GÖNDERMİŞ
Bunlar, aslında Thomas Markle Jr'ın, Meghan Markle hakkında sarf ettiği ilk ağır sözler değil. Üvey ağabey, geçen yaz da yaptığı benzer bir açıklamayla gündeme gelmişti. Thomas Markle Jr, yine aynı yarışmanın, geçen ağustos ayında yayınlanan tanıtımında Meghan Markle hakkında "basit ve yüzeysel biri" diye konuşup " Prens Harry'ye, Meghan'ın hayatını mahvedeceğini söyledim. O çok sığ ve basit biri" dedi.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

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'SENİN İÇİN DOĞRU KADIN DEĞİL' DİYE YAZMIŞ
Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününden önce de Thomas Markle JR, yine ağır sözler sarf etmişti. El yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu Prens Harry'ye gönderen Markle JR "geri dönmekte gecikmemesi konusunda" uyarmıştı. Thomas Markle JR, üvey kız kardeşi Meghan Markle hakkında Harry'ye "o senin için doğru kadın değil" satırlarını yazmıştı. Ayrıca Suits dizisiyle adını duyuran Markle ile ilgili olarak "ortalama bir Hollywood oyuncusu' tanımını da yapmıştı.

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Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

DÜĞÜNDE SADECE ANNESİ VARDI
Meghan Markle ile ailesinin arasının iyi olmadığı çok iyi biliniyor. Prens Harry ile evlenirken törene ailesinden sadece annesi Doria Ragland katılmıştı. Babası Thomas Markle da dahil ailesinden kimse kraliyet düğününe davetli değildi.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

PRENS CHARLES EŞLİK ETTİ
Meghan Markle, 2008 yılında Prens Harry ile evlenirken nikah töreninde kendisine kayınpederi Prens Charles eşlik etti. Normalde bu törenlerde geline ya babası, ya erkek kardeşi ya da kendi ailesinden bir erkek üye eşlik ediyor. 

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Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Markle'ın, Prens Harry ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Archie ile kızı Lilibet Diana'yı da babasına göstermediği biliniyor. Hatta geçen ay baba Markle'ın, torunlarını görmek için kızı Meghan'a karşı dava açacağı haberleri basına yansımıştı. Özel bilgileri paparazziyle paylaşması nedeniyle kızı Meghan ile arası kötü olan Thomas Markle, iki torununu görebilmek için dava açacağını duyurdu. Thomas Markle, Meksika’daki evinden yaptığı açıklamada, “Torunlarımı görme hakkımı kullanmak için mahkemeye dilekçe vereceğim” dedi.

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Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

'TORUNLARIM PİYON DEĞİL'
Damadı Prens Harry, torunları Archie ve Lilibet ile hiç yüz yüze gelmeyen 77 yaşındaki Thomas Markle, “Meghan ve Harry’nin kötü davranışları nedeniyle torunlarımı cezalandırmamalıyız” diye konuştu. Torunlarının siyaset için bir araç ya da piyon olmadığını belirten Thomas Markle, ayrıca Archie ile Lilibet’in kraliyet mensubu olarak sarayın diğer üyeleriyle eşit haklara sahip olduğunu savundu.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

'SUÇLULAR BİLE AİLELERİYLE GÖRÜŞÜYOR'
Thomas Markle, daha önce yaptığı açıklamada Prens Harry ve kızı Meghan’ı kendisiyle görüşmeyi reddettikleri için “soğuk” diye nitelendirmiş ve şöyle konuşmuştu: “Baltayla insan öldürmekten hapishanede yatan katilleri bile aileleri görmeye geliyor. Ben bir baltalı katil olmadığım halde kızım ve ailesi benimle görüşmüyor. Tamam aptalca bir hata yaptım ve bunun için cezalandırıldım. Ama cezam hâlâ niye bitmiyor?”

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

ÜVEY ABLASI DA HER FIRSATTA KONUŞUYOR
Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha da sık sık Düşes hakkında basına verdiği demeçlerle gündeme geliyor. 54 yaşındaki Samantha Markle da geçen yılın son aylarında Meghan'a "özür dile" çağrısında bulunmuştu. Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Roslyn Markle ile olan evliliğinden dünyaya gelen 54 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle da daha önce kız kardeşine seslendi: "Uygunsuz fotoğrafların için özür dile" çağrısında bulundu.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

ÖZEL KUTLAMA ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU
Bunun nedeni ise Markle ile Prens Harry'nin İngiltere'de ordu mensupları onuruna düzenlenen Anma Günü kapsamında yaptıkları.Çok konuşulan bu olayın başlangıcına geri dönersek... Prens Harry, aileden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi. Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz kraliyet ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.

Meghan Markleın, annesi Doria ve kocası Prens Harryden başka seveni yokmuş

MS HASTASI
Samahtha Markle, üvey kardeşi Meghan ile eşi Prens Harry'nin bu fotoğraflarını "askeri kahramanlar üzerinden duygu sömürüsü yapmak" olarak da nitelendirdi. Markle'ın babasının eski evliliğinden dünyaya gelen ablası Samantha Markle Grant, 2008 yılından bu yana multiple skleroz hastası. Hastalığının ilerlemesi üzerine de tekerlekli sandalye kullanıyor.

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#Meghan Markle#Thomas Markle#Thomas Markle Jr