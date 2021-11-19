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Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...

#Meghan Markle#Kate Middleton#Elle Degeneres
Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

İngiliz kraliyet ailesinin gündemden hiç düşmeyen iki gelini bir kez daha "aynı sahneyi" paylaştı. Biri ABD'de diğeri İngiltere'de gündemin ilk sıralarına yerleşti. İkisi de aynı gece, milyonlarca kişinin bütün dikkatini üzerlerinde topladı.

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ELLEN DEGENERES'E KONUK OLDU
Eşi Prens Harry ile birlikte, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğine veda ettikten sonra ABD'de yeni bir hayat kuran Sussex Düşesi Meghan Markle, bir anlamda "eski oyunculuk günlerine" geri dönmüş oldu. Prens Harry ile evli olan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Markle, ünlü sohbet programcısı Ellen DeGeneres'in kendi adını taşıyan şovunun veda sezonuna konuk oldu.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

EĞLENCELİ YÖNÜNÜ SERGİLEDİ
Söylediklerinde dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen  Oprah Winfrey röportajının tam aksine bu kez daha eğlenceli yönünü sergiledi Meghan Markle. Kraliyet ailesinin "şimdi neler anlatacak acaba?" diye endişe ettiği Markle bu kez çok farklı konularda konuştu. Üstelik DeGeneres'in hazırladığı bir kamera şakasında da rol aldı.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

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KAMERA ŞAKASINA KATILDI
Meghan Markle ile Ellen DeGeneres'in programının bir çalışanı gizli kameraların yerleştirildiği bir bölgeye gitti. Burada sokak satıcılarıyla sohbet edip onlara şakalar yaptı Markle. Taşıdığı bir kulaklık aracılığıyla Ellen DeGeneres'le bağlantı halinde olan Markle, onun kendisine söylediği her şeyi yaptı. DeGeneres tarafından kulağına söylenen sözleri sokak satıcılarına tekrarladı.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

BİBERONDAN SÜT İÇTİ
Sokak satıcılarının kendisine ikram ettiği yiyecekleri yiyen Markle, bir ara da "annenin sıcak bir şeyler içmeye ihtiyacı var" diyerek çantasından bir biberon çıkardı ve sokak satıcılarının şaşkın bakışları altında süt içti.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

DEGENERES NE SÖYLEDİYSE YAPTI
Yine Ellen DeGeneres'in direktifleri doğrultusunda şarkı söyleyen Markle, bir ara da tuhaf hareketler sergiledi. Bütün bunların yanı sıra stüdyoda Ellen DeGeneres ile birlikte yaptığı sohbet sırasında siyasi içerikli mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

MUTLU BİR AİLE HAYATI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Prens Harry'nin katılmadığı sohbet sırasında Meghan, basından köşe bucak sakladığı çocukları Archie ve Lilibet ile ilgili ipuçları da verdi. Markle, Archie'nin, Santa Barbara'daki milyon dolarlık malikanelerinin bahçesinde kurdukları tavuk çiftliğinde çekilen bir fotoğrafını izleyiciyle paylaştı. Kızı Lilibet'in de diş çıkardığını anlattı. Markle, oğlu Archie'nin ağabey olmayı sevdiğini de ifade etti. Oğlunun da kendisi gibi dans etmeyi sevdiğini söyledi. Prens Harry ile yeni hayatları hakkında da "mutluyuz" dedi.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

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ESKİ GÜNLERİNİ ANLATTI
Meghan Markle, programın bir bölümünde de henüz tanınmamış bir oyuncuyken yaşadıklarına değindi. Seçmelere ikinci el bir araba ile gittiğini, iyi bir oyuncu olmak için canını dişine taktığını ifade etti.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

KATE DE GELENEKSEL GECENİN YILDIZI OLDU
Meghan Markle, bu sohbet programıyla gündemin ilk sıralarına yerleşirken, aileye katıldığı ilk günden beri bir rekabet içinde olduğu eltisi Cambridge Düşesi Catherine ya da basının kullandığı adıyla Kate Middleton, Londra'da geleneksel Royal Variety Show'a katıldı.

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Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

NE GİYECEĞİ MERAK KONUSUYDU
Bu yıl 94'üncü kez düzenlenen gecenin en çok merak edilen katılımcısı idi Kate Middleton. Bunun nedeni de giyeceği elbiseydi. Zaman zaman "sıradan" giyindiği için eleştirilen Middleton ile ilgili heyecanla beklenen ayrıntı ise giyeceği kıyafetti. Özellikle de James Bond No Time To Die filminin galasında giydiği ışıltılı kostümüyle hayranlarını heyecanlandıran Middleton, daha sonra düzenlenen bir ödül töreninde de eski ama şık bir kıyafetini tekrar giyerek tam not almıştı.

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Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

WILLIAM ARTIK KADİFE CEKET GİYMEDEN ÇIKMIYOR
Eşi Prens William'ın son dönemde sık tercih ettiği kadife ceketli bir takım elbise giydiği gecede Middleton da kendilerini taşıyan araçtan inip fotoğrafçıların karşısına çıktığında hayranlarının merakını da gidermiş oldu.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

ESKİ ELBİSESİNİ BİR DAHA GİYDİ
39 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, gece için daha önce bir uluslararası gezide giydiği pırıltılı yeşil elbiseyi giydi. Bu kez saçlarını salık bırakmayı tercih etti.

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Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

SEVDİĞİ MODACININ İMZASINI TAŞIYAN ELBİSEYİ GİYDİ
Middleton, gözde modacılarından biri olan Jenny Peckham'ın imzasını taşıyan yeşil bir elbise giydi. Kıyafetini yine yeşil bir çift ayakkabıyla tamamlayan Middleton'ın en çok dikkat çeken yanı ise saçları oldu. Bugüne kadar tercih etmediği açık ve dalgalı saçlarıyla geceye katılan Middleton, her ne kadar eski kıyafetlerinden birini giymeyi tercih etse de yine de hayranlarının gözünü okşadı  görüntüsüyle.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

YARDIM GECESİ
Bu yıl Royal Albert Hall'de gerçekleşen ve sunuculuğunu Alan Carr'ın üstlendiği Royal Variety Show'un ilki 1 Temmuz 1912'de Royal Command Performance adıyla düzenlenmişti. Kraliyet ailesinin yöneticisi olduğu etkinlik Royal Variety Charity için yardım toplamayı amaçlıyor. Gece, TV ekranları aracılığıyla seyirciye de ulaşıyor.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

İLK KEZ PAKİSTAN'DA GİYMİŞTİ
Kate Middleton, gecede tercih ettiği elbiseyi ilk kez 2019 yılında eşi Prens William ile birlikte çıktığı Pakistan gezisinde giymişti. Elbiseyi, ülkenin yerel motiflerini yansıtan bir şalla tamamlamıştı. 

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

2018'DE O DA AYNI GECEYE KATILMIŞTI
Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine katıldığı süre içinde bir kez Royal Variety Performance'a katıldı. O gece Prens Harry ile birlikte etkinliğe giden Markle, şıklığıyla dikkat çekmişti. 

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

KATE'İN KIYAFETLERİ
Gelin bu yıl ışıltılı bir elbise giyen Middleton'ın, Royal Variety Performance kostümlerinden bazılarını bir hatırlayalım. Düşes, 2014'te dantel ayrıntılı siyah bir elbise giyip saçını toplamıştı. 

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

MAVİ IŞILTI
Middleton, 2017'de etkinliğe bu ışıltılı mavi elbiseyle katıldı.

Meghan Markle ve Kate Middleton sahnede: Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...

SİYAH VE DANTEL
Middleton, 2019'daki gala gecesine bu dantelli siyah elbiseyle katıldı. Hayranları bu tercihi yüzünden onu "yaşından büyük" giyinmekle eleştirdi. 

 

 

 

 

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#Meghan Markle#Kate Middleton#Elle Degeneres

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