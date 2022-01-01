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Üstüne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±!

#Prens Harry#Meghan Markle#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi
ÃœstÃ¼ne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±

Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi de sonra kocasÄ± Harry ile birlikte ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da olay olan eski oyuncu Meghan Markle, giyimine kuÅŸamÄ±na bir yÄ±l içinde kelimenin tam anlamÄ±yla 'su gibi' para harcadÄ±.

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'HOLLYWOOD'UN KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°'
Ãœstelik de artÄ±k kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olmamasÄ±na ve Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lmamasÄ±na raÄŸmen. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de kendilerine takÄ±lan "Hollywood'un kraliyet ailesi" lakabÄ±nÄ± ne kadar hak ettiÄŸini de bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

ÃœstÃ¼ne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±

YILLARCA PEÅžÄ°NDE KOÅžTUÄžU ÅžÃ–HRETE SONUNDA ULAÅžTI
YarÄ±ÅŸma hostesliÄŸinden oyunculuÄŸa geÃ§en, sonra da rol aldÄ±ÄŸÄ± Suits dizisiyle yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Meghan Markle'Ä± tÃ¼m dÃ¼nya Prens Harry'nin sevgilisi olduktan sonra daha fazla tanÄ±dÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda peÅŸinden koÅŸtuÄŸu ÅŸÃ¶hrete bÃ¶ylece kavuÅŸmuÅŸ oldu Markle.

ÃœstÃ¼ne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±

ÃœNLÃœ MARKALARDAN GÄ°YÄ°NÄ°YOR
2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile evlendikten sonra da giyimine kuÅŸamÄ±na daha fazla para harcamaya baÅŸladÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir temsilcisi olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan pahalÄ± kÄ±yafetler giyip, gÃ¶steriÅŸli takÄ±lar kullanmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lÄ±p Prens Harry ile birlikte artÄ±k ABD'de yaÅŸamasÄ± da bu durumu deÄŸiÅŸtirmedi.

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ÃœstÃ¼ne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±

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GEÃ‡EN YILDAN DAHA FAZLA PARA HARCADI
Femail tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmeye gÃ¶re iki Ã§ocuk annesi Meghan Markle, 2021 yÄ±lÄ± iÃ§inde kÄ±yafetleri ve takÄ±larÄ± iÃ§in toplam 58 Bin Sterlin para harcadÄ±. Bu gardÄ±robu iÃ§in geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± harcamadan yaklaÅŸÄ±k 14 Bin Sterlin daha fazla. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan Markle, 2021 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ã§ok da fazla kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±. Ancak gittiÄŸi az sayÄ±daki etkinlik sÄ±rasÄ±nda giyimi kuÅŸamÄ± iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla su gibi para harcadÄ±. Markle'Ä±n bu alanda geÃ§en yÄ±lki harcamasÄ± ise 44 Bin 188 Sterlin olarak hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœstÃ¼ne baÅŸÄ±na su gibi para harcadÄ±

KATE BÄ°R YILDA 48 BÄ°N STERLÄ°N HARCADI
Markle, bu Ã¶zelliÄŸiyle eltisi Kate Middleton'Ä± da geride bÄ±raktÄ±. Prens William'Ä±n eÅŸi olan ve her geÃ§en yÄ±l Ã¶n saflarda daha fazla gÃ¶rev Ã¼stlenen Middleton'Ä±n 2021 yÄ±lÄ±ndaki giyim kuÅŸam harcamasÄ± ise 48 Bin Sterlin. Middleton, daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetleri farklÄ± takÄ± ve aksesuarlarla yeniden deÄŸerlendirmesiyle de biliniyor.

Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli bir üyesiyken gardÄ±rop harcamalarÄ±, kayÄ±npederi Prens Charles'Ä±n Cornwall DükalÄ±ÄŸÄ± bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±yordu. Fakat, Meghan ve Harry "finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olmak" amacÄ±yla aileden ayrÄ±lÄ±p ABD'ye yerleÅŸtiÄŸinden bu yana böyle bir yardÄ±m alÄ±p almadÄ±klarÄ± açÄ±k deÄŸil. Bir iddiaya göre Sussex DüÅŸesi Meghan Markle, bazÄ± ünlü moda firmalarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi daha indirimli fiyattan kÄ±yafet edinebiliyor. Ama bu konuda kesin deÄŸil. Bu arada Harry'ye anneannesi Ana Kraliçe Elizabeth ve kendi annesi Diana'dan da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir miras kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Bu arada Harry ile Meghan, bazÄ± dijital yayÄ±n platformlarÄ±yla milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar da yaptÄ±. 

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EN PAHALI KIYAFETE ELEÅžTÄ°RÄ° YAÄžMIÅžTI
Meghan Markle'Ä±n 2021 yÄ±lÄ±ndaki en pahalÄ± kÄ±yafeti, New York'ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte giydiÄŸi bordo renkli pantolon ceket takÄ±mdÄ±. Markle'Ä±n, tepeden tÄ±rnaÄŸa giyiminin ve aksesuarlarÄ±nÄ±n deÄŸeri 8 Bin Sterlin'in Ã¼zerindeydi. Markle'Ä±n, dar gelirli ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir semte yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette giydiÄŸi bu kÄ±yafet eleÅŸtiri konusu olmuÅŸtu.

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TÃœM DÃœNYADAKÄ° KRALÄ°YET KADINLARINI GERÄ°DE BIRAKMIÅžTI
Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiÄŸi yÄ±l olan 2018'de giyimi- kuÅŸamÄ± iÃ§in Ã§ok daha fazla para harcamÄ±ÅŸ ve bu Ã¶zelliÄŸiyle Avrupa'nÄ±n tÃ¼m kraliÃ§e ve prenseslerini aÃ§Ä±k ara geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. O yÄ±l Meghan Markle'Ä±n gardÄ±rop harcamasÄ± 400 bin sterlini bulmuÅŸtu. UFO No More'un araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re 2018'de, Markle'dan sonra ikinci sÄ±rada Danimarka kraliyet ailesinin gelini, Veliaht Prens Frederik'in eÅŸi Prenses Mary yer almÄ±ÅŸtÄ±. Mary'nin bir yÄ±llÄ±k harcamasÄ± 88 Bin Sterlin olmuÅŸtu.

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Harry ile MeghanHarry ile Meghan Haberi görüntüle

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BU ELBÄ°SE Ã‡OK KONUÅžULDU
2021 yÄ±lÄ± iÃ§inde Meghan Markle'Ä±n en Ã§ok konuÅŸulan elbisesi Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda giydiÄŸi saÄŸ omuzu beyaz Ã§iÃ§ek desenli siyah elbise oldu. Hatta bu elbisenin, Ä°ngiliz kraliyet ailesine yÃ¶nelik bir mesaj iÃ§erdiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Markle'Ä±n 3 bin 300 sterlin deÄŸerindeki bu elbisesi Ã¼nlÃ¼ Armani firmasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. HayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayan ayrÄ±ntÄ± ise elbisenin Ã¼zerindeki beyaz Ã§iÃ§ek deseni.

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'YENÄ°DEN DOÄžUÅžUN SÄ°MGESÄ°'
O desen beyaz bir lotus Ã§iÃ§eÄŸi. Bu Ã§iÃ§ek Hindistan'da ve Hindu ikonografisinde yer alan bir sembol. Ä°ddialara gÃ¶re Markle'Ä±n bu kÄ±yafeti gizli bir anlam taÅŸÄ±yor. Lotus Ã§iÃ§eÄŸi ruhsal aydÄ±nlanmayÄ±, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p olgunlaÅŸmayÄ± ve yeniden doÄŸuÅŸu simgeliyor.

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YAKIÅžTIRAN DA OLDU HÄ°Ã‡ BEÄžENMEYEN DE
Markle'Ä±n eÅŸi Prens Harry ile birlikte, New Yorkâ€™taki Sea-Air-Space Museumâ€™da dÃ¼zenlenen 2021 Salute To Freedom Gala'da (Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Selam GalasÄ±) giydiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± elbise de Ã§ok konuÅŸuldu. Markle'Ä±n bu elbisenin vÃ¼cut biÃ§imine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar Ã§Ä±ktÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra Markle'Ä±n elbiseyi Ã§ok gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler de oldu.

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#Prens Harry#Meghan Markle#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi

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