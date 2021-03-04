Åžirket dediÄŸi kraliyet ailesini bu sÃ¶zleriyle bombaladÄ±: Bu yalanlara sessiz kalamazdÄ±k, zaten birÃ§ok ÅŸeyi kaybettik

SARAYI, KENDÄ°LERÄ° HAKKINDAKÄ° YALANLARI SÃœRDÃœRMEKLE SUÃ‡LADI

Harry ile Meghan'Ä±n, kendileri, Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle iliÅŸkileri ve kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸananlarla ilgili olarak anlattÄ±klarÄ± daha ÅŸimdiden olay yarattÄ±. YayÄ±n sÃ¼resi 90 dakikadan iki saate Ã§Ä±karÄ±lan rÃ¶portajda Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle ile hem birlikte hem de teker teker konuÅŸup, sorular yÃ¶neltti. Winfrey'in "ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerin en iyisi" olarak nitelendirilen rÃ¶portajdan tanÄ±tÄ±mlar yayÄ±nlanmaya da devam ediyor. Son yayÄ±nlanan fragmanda, Meghan Markle, Buckingham SarayÄ±'nÄ± kendisi ve eÅŸi Prens Harry hakkÄ±ndaki "yalanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekle" suÃ§ladÄ±.Â

'SESSÄ°Z KALAMAZDIK'

Markle,Â Ä°ngiliz kraliyet ailesi; kendisi ve kocasÄ± Harry hakkÄ±nda yalanlar yaymayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken "sessiz kalmalarÄ±nÄ±n beklenemeyeceÄŸini" ifade etti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki pazar gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek olan rÃ¶portajdan alÄ±ntÄ±lanan bÃ¶lÃ¼mlerden birinde Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden, basÄ±nÄ±n da sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gibi "ÅŸirket" diyerek sÃ¶z ediyor. 39 yaÅŸÄ±ndaki Markle, "her ÅŸeyi aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemenin bir risk olduÄŸunu ama ÅŸu ana kadar Ã§oktan birÃ§ok ÅŸeyin kaybedildiÄŸini" vurguladÄ±.

'SESSÄ°Z KALMAMIZI NASIL BEKLEYEBÄ°LÄ°RLER KÄ°, ZATEN Ã‡OK ÅžEY KAYBETTÄ°K'

RÃ¶portajÄ±n yeni fragmanÄ±nda ilk kez Meghan Markle'Ä±n bir soruya verdiÄŸi cevap tÃ¼m olarak duyuluyor. Oprah Winfrey'in, yÃ¶nelttiÄŸi, kendi gerÃ§eÄŸini anlattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Saray'Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼necekleri hakkÄ±nda neler hissettiÄŸini sorusuna Markle "Bunca zamandan sonra "Åžirket" bizimle ilgili yalanlar yayma rolÃ¼nÃ¼ aktif olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken sessiz kalmamÄ±zÄ± nasÄ±l bekleyebilirler" diye yanÄ±t verdi. Markle sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ve bu bir ÅŸeyleri kaybetme riskini getiriyorsa zaten kaybedilen Ã§ok ÅŸey var."



HEM TEKER TEKER HEM AYRI AYRI KONUÅžTU

Meghan Markle'Ä±n Buckingham SarayÄ±'nÄ± kendisi ve Prens Harry hakkÄ±nda "yalanlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekle" suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¶lÃ¼mde DÃ¼ÅŸes, Winfrey ile birebir konuÅŸtu. Prens Harry ise onlara daha sonra katÄ±ldÄ±.



ESKÄ° Ã‡ALIÅžANLARDAN BASKI SUÃ‡LAMASI

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n rÃ¶portajÄ±ndan alÄ±ntÄ±lanan bu bÃ¶lÃ¼m, The Times gazetesinde DÃ¼ÅŸes ile ilgili iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan sonra yayÄ±nlandÄ±. Gazete, Markle'Ä±n, Kensington SarayÄ±'nÄ±n bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Bunu da Harry ile Meghan'Ä±n eski iletiÅŸim danÄ±ÅŸmanÄ± Jason Knauf'a dayandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu sÄ±ralar Prens Harry'nin aÄŸabeyi Prens William ve eÅŸi Kate Middleton ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmakta olan Knauf'un 2018 yÄ±lÄ±nda meydana gelen bu olay sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± korumaya Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± ve Markle'dan da bÃ¼yÃ¼k baskÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ANNEMÄ°N KADERÄ°NÄ° PAYLAÅžMASINDAN KORKTUM

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n Opqrah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajÄ±n daha Ã¶nce yayÄ±nlanan tanÄ±tÄ±m bÃ¶lÃ¼mlerinde Harry, annesi Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle basÄ±nÄ± suÃ§ladÄ± ve eÅŸinin de aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±ndan korktuÄŸunu belirti. Prens Harry "En bÃ¼yÃ¼k korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuÅŸtu.

Ã‡ARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalÄ±nda ekrana gelecek olan rÃ¶portajÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sormasÄ± dikkat Ã§ekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± "inanÄ±lmayacak kadar zor" diye ifade etti.

'EN AZINDAN BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZE SAHÄ°BÄ°Z'

RÃ¶portajda Prens Harry, annesi Diana'dan da sÃ¶z etti. Harry "Benim iÃ§in... Ben burada rahat ve mutlu bir ÅŸekilde oturup yanÄ±mda karÄ±mla sizinle konuÅŸuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun (annesini kast ederek) yÄ±llar Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n sÃ¼reci kendi baÅŸÄ±na aÅŸmasÄ±nÄ± nasÄ±l olduÄŸunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recin de inanÄ±lmayacak kadar zorlu olduÄŸunu belirterek "En azÄ±ndan birbirimizin yanÄ±ndayÄ±z" diye konuÅŸtu.

Â 'ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR YAPTIÄžI EN Ä°YÄ° RÃ–PORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n "ÅŸoke edici ÅŸeyler" anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanacaÄŸÄ± CBS kanalÄ±ndan Gayle King ise bunun Winfrey'in ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en iyi iÅŸ olduÄŸunu belirtti.

Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK GELÄ°YOR

RÃ¶portajda Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n sÄ±k sÄ±k el ele tutuÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Markle'Ä±n karnÄ±nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± da dikkat Ã§ekti. Fragmanda, Markle'Ä±n ilk hamileliÄŸinde de olduÄŸu gibi elini karnÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± da dikkat Ã§ekti.

Prens Harry ile AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle, 2018 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Ã‡ift evlilikten sonra Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±. Sonra ilk bebeklerini bekledikleri haberi geldi. Markle'Ä±n hamilelik sÃ¼recinde Ã¶nce kendisiyle Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton arasÄ±nda bir gerilim olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat daha sonra bu gerilimin gelinler arasÄ±nda deÄŸil Harry ile William arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YOLUN SONU AYRILIÄžA UZANDI

Ä°ki kardeÅŸ Ã¶nce sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± sonra da gÃ¶rev aldÄ±klarÄ± sosyal yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Prens Harry ve Meghan Markle bebekleri Archie'nin dÃ¼nyaya geliÅŸinden sonra uzun sÃ¼re Kanada'da kaldÄ±. Londra'ya dÃ¶ndÃ¼kten bir gÃ¼n sonra da Ã§alÄ±ÅŸan kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.

HARRY, JAMES CORDEN'A KONUK OLDU

Ã‡ift, bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nce Kanada'ya dÃ¶ndÃ¼ sonra da ABD'ye yerleÅŸti. Ã‡iftin, yayÄ±n dÃ¼nyasÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bazÄ± ÅŸirketlerle milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Prens Harry, Jame Corden'Ä±n geÃ§en hafta yayÄ±nlanan sohbet programÄ±na konuk oldu. Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ± ile ikisinin birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi ve merak edilenleri yanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± ilk rÃ¶portaj oldu.

YÃœZLERÄ°NDE CÄ°DDÄ° Ä°FADELER

Prens Harry ve Meghan Markle, rÃ¶portajÄ±n ilk fragmanlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra Los Angeles'ta otomobillerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Her ikisinin de yÃ¼zlerindeki ciddi ifade dikkat Ã§ekti.