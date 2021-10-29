Meghan bu kez alay konusu oldu: Çocukların umurunda değil!

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UNVANINI DA EKSİK ETMEDİ

Archie adında bir oğlu olan kısa bir süre önce Lilibet adını verdikleri ikinci bebeğini dünyaya getiren Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra kendisine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından "Sussex Düşesi" unvanı verilmişti. Ailede uygulanan bu geleneğe göre Prens Harry de evlendikten sonra Sussex Dükü unvanını aldı.

'MERHABA, BEN SUSSEX DÜŞESİ MEGHAN'

Meghan Markle'ın eleştirildiği konu ise işte bu unvandan kaynaklandı. Markle bir süre önce The Bench (Bank) adında bir çocuk kitabı yayınlamıştı. Markle, önceki gün de online bir kanal üzerinden kitabından bazı bölümler okudu. Çocuklara yönelik o videonun başında da kendini çocuklara "Ben Meghan, Sussex Düşesi. Ve bugün size size The Bench adlı kitabımı okuyacağım" diye tanıttı.

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'UMARIM SÖZLER KADAR RESİMLERİ DE SEVERSİNİZ'

Markle tanıtım konuşmasında, kitabın illüstrasyonlarının Christian Robinson tarafından çizildiğini belirtti. Robinson'dan kendisi için özel bir şeyler çizmesini istediğini ve onun da sulu boya kullanarak çizimleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ardından da "Umarım kelimeleri sevdiğiniz kadar resimleri de seversiniz" diye devam etti sözlerine.

YAZDIĞI ŞİİR KİTABA DÖNÜŞTÜ

Meghan Markle, kitabın ortaya çıkışını da "Bunu kocama ve oğlum Archie'ye bir şiir olarak yazdım ve sonra kitaba dönüştü" diye anlattı.

'KİMSE BUNU UNUTMASIN İSTİYOR'

Bütün sözleri bir yana Meghan Markle'ın, kendini tanıtırken Sussex Düşesi unvanını kullanması tepki çekti. Birçok kişi sosyal medyada bu konudaki görüşlerini belirtti. Bir kullanıcı "Kendini Sussex Düşesi olarak tanıtıyor, çünkü kimsenin bunu unutmasını istemiyor" diye yazdı.

'DAHA FAZLA İZLEMEDİM'

Bir başka kullanıcı Markle'ın videosunu izlemeye başladığını ama Meghan kendisini "Sussex Düxesi" olarak tanıtınca daha fazla izlemediğini belirtti. Bir başkası da "Kim kendini çocuklara "Düşes" olarak tanıtır ki" diye yazdı.

DESTEKLEYENLER DE OLDU

Fakat Meghan Markle'ın kendini tanıtma biçimini destekleyenler de vardı. Böyle düşünen bir sosyal medya kullanıcısı "Çalışan kraliyet ailesi üyesi olmamak onların kraliyet ailesi üyesi olduğu gerçeğini değiştirmez" diye görüşünü belirtti.

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'UNVANI KULLANMASININ SAKINCASI YOK'

Bir başkası da "Onlar hala kraliyet ailesi üyesi. Harry hala bir prens ve Meghan da evlilik yoluyla bir prenses ve düşes oldu" diyerek Markle'ın kendisini "Düşes" olarak tanıtmasının bir sakıncası olmadığını savundu.

UNVANLAR DÜĞÜN HEDİYESİ

Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Harry ile gelini Meghan Markle'e "dük" ve "düşes" unvanlarını, evlendikleri 2018 yılında bir düğün hediyesi olarak verdi. İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Harry'nin onursal askeri unvanları iptal edildiyse de çiftin "dük" ve "düşes" unvanları kullanmasına izin verildi.

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ONLAR DA EVLENDİKTEN SONRA YENİ UNVANLAR ALDI

Evlenen aile üyelerine yeni unvanlar verilmesi İngiliz kraliyet ailesinde bir gelenek. Prens William'a da Kate Middleton ile evlendikten sonra Kraliçe tarafından Cambridge Dükü unvanı verildi. Bunun sonucu olarak Kate Middleton da resmi olarak Cambridge Düşesi Catherine olarak anılmaya başlandı.