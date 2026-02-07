Herkes sÃ¶zde diyordu... MeÄŸer onlar Ã¶zde evliymiÅŸ... Kocam beni sosyal medyada gÃ¶rÃ¼p beÄŸendi: Daha karÄ±sÄ±ndan boÅŸanmadan bana aracÄ± gÃ¶nderdi

×
Herkes 'sözde' diyordu... MeÄŸer onlar 'özde' evliymiÅŸ... Kocam beni sosyal medyada görüp beÄŸendi: Daha karÄ±sÄ±ndan boÅŸanmadan bana aracÄ± gönderdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 07, 2026 15:17

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa onun adÄ±nÄ± bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶ncesine kadar doÄŸru dÃ¼rÃ¼st duyan bile olmamÄ±ÅŸtÄ±... Elbette belli bir Ã§evre onun kim olduÄŸunu biliyordu ama bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±masÄ± iÃ§in biraz daha zaman geÃ§mesi gerekti.

Ne zaman ki Kim Kardashian'Ä±n eski kocasÄ± Kanye West'in yanÄ±nda, onunla el ele gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ bir anda manÅŸetleri sÃ¼slemeye baÅŸladÄ±.

Ã–yle ki ailesi, geÃ§miÅŸi, o andaki hayatÄ±, geÃ§irdiÄŸi fiziksel deÄŸiÅŸim... KÄ±sacasÄ± onunla ilgili bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar deyim yerindeyse "Ã§arÅŸaf Ã§arÅŸaf" magazin basÄ±nÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.

ArtÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onun adÄ±nÄ± ezberlemiÅŸti: Bianca Censoriâ€¦
Â

31 yaÅŸÄ±ndaki Censori, bugÃ¼n her adÄ±mÄ± takip edilen bir magazin figÃ¼rÃ¼...

48 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Kanye West ile dÄ±ÅŸarÄ±ya yansÄ±yan iliÅŸkileri, giyimini kuÅŸamÄ±nÄ± West'in belirlemesi, hatta Ã¼nlÃ¼ Rap'Ã§inin kuklasÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi... BÃ¼tÃ¼n bunlar sayesinde Censori, sanki yÄ±llarÄ±n Ã¼nlÃ¼sÃ¼ gibi oldu.Â 

Ã‡ok uzun sÃ¼re Kanye West'in "sÃ¶zde karÄ±sÄ±" olarak anÄ±lan Bianca Censori, Vanity Fair dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Kanye West ile tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve iliÅŸkilerinin dinamiÄŸini anlattÄ±.

Censori'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kanye West onu ilk kez bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶rÃ¼p beÄŸendi. Ãœstelik daha Kim Kardashian ile evliyken onunla tanÄ±ÅŸmak iÃ§in de ilk adÄ±mÄ± attÄ±.

Bianca Censori, ilk anda Kanye West'in deÄŸil menajerinin kendisiyle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

Elbette bu Ã¶yle kalmadÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Covid 19 ile boÄŸuÅŸurken West, hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bu genÃ§ kadÄ±n ile Ä°sviÃ§re'de bir buluÅŸma ayarladÄ±.

Â

Oradaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda da West, sosyal medyadan gÃ¶rÃ¼p hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ± kendi markasÄ± Yeezy'nin baÅŸ mimari sorumlusu olarak iÅŸe aldÄ±.

Bu arada Bianca Censori'nin gerÃ§ekten de modern mimari ve iÃ§ tasarÄ±m konusunda eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± firmalarda da tasarÄ±mcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°sviÃ§re'deki bu ilk buluÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan da Censori ile West arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. West, 2021'de yedi yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi Kim Kardashian'a boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Â

Bianca Censori ile Kanye West'in iliÅŸkisi, genÃ§ kadÄ±nÄ±n Yeezy'de Ã§alÄ±ÅŸmaÅŸa baÅŸlamasÄ±ndan sonra iyice derinleÅŸti.

Censori, rÃ¶portajda "Ya sÃ¼rekli telefonda konuÅŸuyorduk ya da birlikte vakit geÃ§iriyorduk" diye anlattÄ± durumu.

AralarÄ±ndaki baÄŸÄ± da tek bir cÃ¼mleyle Ã¶zetledi: "Birbirimize Ã§ok benzeriz."

Kanye West, Kardashian ile boÅŸandÄ±ktan hemen sonra 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Censori ile evlendi.

Â

Buna raÄŸmen magazin dÃ¼nyasÄ±nda Censori uzun sÃ¼re Kanye West'in "sÃ¶zde" karÄ±sÄ± olarak anÄ±ldÄ±. Sonunda da gizli bir tÃ¶renle gerÃ§ekten evlendikleri doÄŸrulandÄ±.

Censori rÃ¶portajda "Kendisini tanÄ±tmak, Ã¼nlÃ¼ olmak iÃ§in" Kanye West ile evlenmediÄŸini sÃ¶yledi. "Onu sevdiÄŸim iÃ§in evlendim... Bu gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en bÃ¼yÃ¼k kliÅŸe mi?" diye sordu.

Bir ara gerÃ§ekten de West'in yarattÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden evliliÄŸi bitirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylese de bu sorunlarÄ±n "yÃ¼zeysel" olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi Censori.

Hatta Kanye West'in rehabilitasyona girdiÄŸi sÃ¼reÃ§te ona destek olduÄŸunu da saklamadÄ±.

Â "YapabileceÄŸim tek ÅŸey her zaman yanÄ±nda olmak ve ona yardÄ±m etmek. Bu aylarca kalp masajÄ± yapmak gibi bir ÅŸey" dedi Bianca Censori.

GenÃ§ kadÄ±n rÃ¶portajÄ±n bir baÅŸka yerinde de Kanye West'in Kim Kardashian ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 12 yaÅŸÄ±ndaki North, 10 yaÅŸÄ±ndaki Saint, 8 yaÅŸÄ±ndaki Chicago ve 6 yaÅŸÄ±ndaki Psalm ile iliÅŸkisine gÃ¶nderme yaptÄ±.

"Kanye harika bir baba... Bir gÃ¼n kendi Ã§ocuklarÄ±mÄ±za da sahip olmak istiyorum" dedi.

Â 

