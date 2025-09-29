Meğer onları istemeyen de varmış: Biz buraya yıllardır aidat ödüyoruz... Bir geldiniz, huzurumuz kalmadı!

Haberin Devamı

Özellikle Kate'in kansere tedavisi görmesi, bu aileye olan sempatiyi biraz daha artırdı... Ama son dönemde Kate ile William'ın komşuları olacak ailelerden bazıları onları o kadar da sevmiyor!

Halktan böylesine sempati toplayan bir aile söz konusu olduğunda bu söylenenler kulağa inanılmaz geliyor ama durum böyle.

ONLARIN TAŞINMASI KAÇ KİŞİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bunun nedeni de Galler çiftinin zorlu geçen 2024 yılından sonra yeni bir sayfa açıp dertleri tasaları unutmak amacıyla taşınacağı Windsor Great Park'ta bulunan Forest Lodge adlı yeni konutları.

İki yıldır yine Windsor'da bulunan Adelaide Cottage'da yaşayan üç çocuklu Galler ailesi, bu yıl bitmeden daha geniş ve ferah olan Forest Lodge'a taşınacak. Bunun için hazırlıklar sürüyor.

Tarihi bir yapı olan ve İngiliz kraliyet ailesinin tarihinde önemli bir yeri bulunan Forest Lodge'un içinde ve dışında bir sürü yeni düzenleme de yapılıyor...

Önceki konutlarında dar bir alanı paylaşan Kate ve William'ın yeni evinde sekiz tane yatak odası, bahçesinde tenis kortu bulunuyor. Hatta bir futbol tutkunu olan William eğer isterse yeni evinin yatak odasından Wembley Stadı'nda oynana maçları bile izleyebilecek.

BAZI KOMSULAR PEK MEMNUN DEĞİL

Kate ile William'ın taşınacağı Forest Lodge'un etrafında yaşayanların bazıları da yeni komşularından gayet memnun... "Bazıları" dedik çünkü Windsor Great Park'ta yaşayanların hayatını çok da iyi etkilemedi onların buraya taşınacak olması.

Galler ailesinin güvenliği için alınan önlemler bölge sakinlerinin rahatını epeyce kaçırdı. Çünkü konutun çevresinde belli bir mesafenin boş olması gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda burada yaşayan iki aileye evlerini boşaltmaları talimatı gitmişti. Ama görünüşe göre olaylar sadece bununla sınırlı kalmadı.

Kate ile William'ın yaşayacağı bölgede yaklaşık 150 dönümlük bir alan "yasak bölge" ilan edildi. Eskiden buralarda dolaşan ya da köpeklerini gezdirmeye çıkanlar artık belirlenen sınırların ötesine geçemeyecek. Bu araziye girenler ise derhal güvenlik güçleri tarafından tutuklanacak.

'YILLARDIR AİDAT ÖDÜYORDUK BİZ BURAYA'

Ama bu kadar değil.

Bölge sakinlerinin kullandığı otopark da kapatılmış durumda. Çünkü Windsor Great Park'ın Cranborune Kapısı tamamen kullanılmaz hale getirildi. Bu değişiklikler yapılıncaya kadar bölge sakinleri yıllık 1010 sterlin ödeyerek bu otoparkı kullanıyordu. Ama bundan sonra bunun için yeni bir alan bulmaları gerekecek.

20 yıldır bu bölgede yaşayan bir sakin "Birçoğumuz 20 yıldır burada köpeklerimizi gezdiriyorduk. Şimdi bize bunu yapamayacağımız söylendi" diye konuştu.

Bir başkası da parkı kullanabilmek için yıllık aidat ödediklerini ama şimdi o bölgeyi kullanmalarına izin verilmediğini söyledi. Üstelik yine onun söylediğine göre parkın söz konusu bölümlerini kullanabilmek için sadece birkaç günleri kaldı.

300 YILLIK KONUT TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENİYOR: Galler çiftinin yeni konutunda hummalı bir renovasyon faaliyeti sürüyor... Konut, tepeden tırnağa, çatısından merdivenlerine ve yer döşemelerine kadar yenileniyor. Bu arada küçük bir not.. Kate ile William, bu yenilemenin giderlerini kendilerine verilen bütçeden karşılayacak. Yani halktan toplanan vergilerin bir kuruşu bile bu işe harcanmayacak.

KATE TAM 'MASAL PRENSESİ'NE LAYIK BİR EVE TAŞINIYOR

Aslına bakılırsa Forest Lodge, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, William ile evlendiği 2011 yılından bu yana ilk kez "masal prensesi" tanıtıma uygun bir eve kavuşmuş olacak.

Galler çifti üç çocuklarıyla birlikte Forest Lodge ile kıyaslanmayacak kadar mütevazı bir yerde yaşıyordu.

Adelaide Cottage, dört yatak odalı ve daha küçük bir konuttu.

Forest Lodge ise sekiz yatak odalı ve gerçekten gösterişli bir konut. Avizelerle aydınlatılan balo odası, tenis kortu, Venedik usulü pencereleri ve çok geniş arazisiyle daha tahta çıkmadan gelecekteki konumlarına uygun bir yere yerleşmiş olacak Kate ile William.

Galler çiftine yakın bir kaynak, geçen yılı kanserle mücadele ederek geçiren Kate ile William'ın bu yeni konutla birlikte yeni bir başlangıç yapma ümidinde olduğunu söyledi.

EVLERİNDE YİNE YATILI ÇALIŞAN OLMAYACAK: Kate Middleton ile Prens William, 2013 yılında Kensington Sarayı kompleksi içinde yer alan Daire 1A'ya taşındı. Sonradan orayı boşaltsalar da mülk çiftin çalışma ofisi olarak varlığını sürdürüyor. Her ikisi de 43 yaşında olan Kate Middleton ile Prens William'ın, 2022'den bu yana yaşadığı Adelaide Cottage'da yerleri olmadığı için yatılı çalışan bulunduramıyorlardı. O konuttan birkaç kat daha geniş olan Forest Lodge da ise bunun için de yeterli yer var.Ama konuşulanlara göre Kate ile William yine aynı tercihi yapacak ve evlerinde çalışanlar geceyi Galler ailesiyle birlikte geçirmeyecek.