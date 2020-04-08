Meğer kocamla yaşamak güzelmiş

Ünlü televizyoncu, Jimmy Kimmel Live adlı programına bu kez rol aldığı Big Bang Theory dizisiyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Kaley Cuoco'yu konuk etti. Cuoco, evinin mutfağında, elinde kahve kupasıyla Kimmel'ın sorularını yanıtladı. Üstelik de en doğal haliyle.

Tüm dünyada coronavirüs karantinası devam ediyor. Bu süreçte hayat da çok değişti. Artık ünlü TV'ciler bile programlarını kendi evlerinden hazırlıyor, kamera karşısında bir başka evin oturma odasındaki konukları da onların sorularına yanıt veriyor. Bunun ilginç örneklerinden birini de hazırladığı sohbet programlarıyla tanınan Jimmy Kimmel sergiliyor.



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