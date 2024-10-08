Meğer düğününde hamileymiş... Gerçeği bir tek arkadaşı biliyormuş

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Bu durum, ünlü şarkıcı için de ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü tıpkı ilk kez anne olmaya hazırlanan kızı gibi o da hayatında yeni bir dönemece giriyordu. Daha önce hiç bilmediği bir duyguyu yaşayacaktı. Dede olacaktı!

Şarkıcı bu mutlu haberi vermek için de kendi şarkısının video klibinden yararlanmayı tercih etti... O klipte kızına da rol verdi... Bu mutlu haberi kamera karşısında birlikte duyurdular..

Bu haberin yarattığı çalkantının ardından başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kızı meğer düğününde zaten hamileymiş. Bunu da kendi babası dahil hiçbir konuk bilmiyormuş.. Sadece kendisi, kocası ve en yakın arkadaşı!

Gelin bir bakalım ilk kez dede olmaya hazırlanan bu ünlü kim, kızı düğün konuklarından hamileliğini kimin yardımıyla nasıl sakladı.

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HAMİLE OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE HERKESTEN SAKLAMIŞ

Hayranları Eminem'den söz ettiğimizi anladı zaten.

10 ay arayla önce büyük kızı Alaine Scott ardından da küçük kızı Hailie Jade'i evlendiren ünlü şarkıcı, 51 yaşında dede olmaya hazırlandığını video klibi aracılığıyla duyurdu.

Geçen mayıs ayında Evan McClintock ile evlenen Hailie Jade, ilk bebeğini bekliyor... Hayranları bu haberi aylar sonra duydu ama aslında bir sosyal medya fenomeni olan Hailie Jade düğününde de zaten hamileymiş.

Hatta bunu konuklardan gizlemek için en yakın arkadaşı Brittany Ednie'nin yardımını almış.

DÜĞÜNDEKİ GİZEM İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Hailie Jade bu gerçeği yine Brittany ile birlikte sunduğu Just A Little Shady adlı podcast yayınında anlattı.

Genç kadın programda "Hamile olduğumu duymuş olabilirsiniz... Sonunda haberi paylaştık... Bu haberi sonunda duyurmak rahatlatıcıydı" dedi...

Sonra da yakın arkadaşı Brittany, Hailie'nin hamileliğini düğünde nasıl sakladıklarını anlattı: "Şimdi de Hailie'nin düğünde hamile olduğunu gizlediğim için kendimi savunmak zorundayım. İnsanlar düğünde onun bebek beklediğini bilmiyordu."

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Arkadaşı Brittany, Hailie'nin düğününde yiyip içerken bile her sorumlu ebeveynin olması gerektiği gibi davrandığını anlattı. Başta alkollü içkilerden uzak durmak olmak üzere yiyecek ve içecek seçimlerine özen gösterdi."

ÜNLÜ ŞARKICI İLK KEZ DEDE OLUYOR

Gençlik yıllarını epey hareketli geçiren Eminem, artık belli bir olgunluğa erişti... Yakında da ilk torununu kucağına alacak.

Eminem'in geçen mayıs ayında evlenen küçük kızı Hailie Jade ile kocası Evan McClintock, ilk bebeklerini bekliyor. Mutlu haberi önce Eminem öğrendi. Sonra da yeni klibinde bütün dünyaya ilan etti.

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in Temporary adlı şarkısına çektiği video klipte 28 yaşındaki kızı Hailie Jade de kamera karşısına geçti.

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Görüntülerde babasına kalın harflerle büyükbaba yazılı olan bir tişört verdi. Bu şekilde de Eminem'in ilk kez torun sahibi olacağı gözler önüne serilmiş oldu.

Her ne kadar Eminem bu konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraksa da hayranları sosyal medyada ünlü şarkıcıyı tebrik yağmuruna tuttu.

Ünlü şarkıcı Eminem, kızı Hailie Jade'in ilk bebeğini beklediğini Temporary adlı şarkısı için çektiği video klibiyle hayranlarına duyurdu.

KIZI DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Eminem'in bir Instagram fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, 20 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

SADE VE ÇOK ŞIK BİR GELİNLİK GİYDİ

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

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Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı. Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.

KÜÇÜK KIZINDAN 11 AY ÖNCE DE EVLATLIK KIZINI EVLENDİRMİŞTİ

Eminem'in geçen yılın haziran ayında evlenen büyük kızı Alaine Scott da törende kardeşinin mutluluğuna ortak oldu. Kocasıyla birlikte düğünde ev sahipliği görevini üstlendi.

Alaine de geçen yıl Matt Moeller ile hayatını birleştirdi. Kendisi bu konuda daha tecrübeli olduğu için de kız kardeşine düğün hazırlıkları öncesinde de yardım elini uzattı.

Bu arada ilginç bir ayrıntıyı da atlamayalım...

Geçen hafta sonu evlenen Haile ile Alaine, hem teyze kızı hem de yasal olarak kardeş. Bunu biraz daha açalım.

HEM TEYZE KIZI HEM KARDEŞ

Alaine, Eminem'in o dönemde evli olduğu Kim Scott'ın ikizinin kızı aslında. Fakat annesi genç yaşta kötü alışkanlıkları yüzünden hayata veda edince onu teyzesi Kim ile eniştesi Eminem sahiplendi.

Ünlü şarkıcı onu nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi. Böylece aslında biyolojik olarak iki kuzen olan Alaine ile Hailie, birbirlerinin kardeşi olarak büyüdü.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.

Eminem'in evlatlık kızı Alaine Scott biyolojik kızından 10 ay önce hayatını Matt Moeller ile birleştirmişti.