Herkesin Ã¶nÃ¼nde elini tutmasa da ona gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±ymÄ±ÅŸ... O duygusuz adam dile geldi: KarÄ±sÄ± duyunca kesin gÃ¶zleri dolmuÅŸtur

Prens William ile sevgili olduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren "modern Ã§aÄŸlarÄ±n peri masalÄ± prensesi" olarak anÄ±ldÄ± Kate Middleton ya da doÄŸum adÄ±yla Catherine Elizabetn Middleton.

2011 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ± Prens William ile evlendikten sonra da tahta adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

GeleceÄŸin kraliÃ§esi, Galler Prensesi Kate bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde insanlarÄ±ndan biri.

KARISINA Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI

DiÄŸer yandan Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan aÅŸklarÄ±na raÄŸmen Prens William ile Ã¶zellikle kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±ndaki tavÄ±rlarÄ± eleÅŸtiri konusu oldu.

Her an, her yerde ve her koÅŸulda el ele tutuÅŸan Harry ve Meghan'Ä±n aksine, sadece kÃ¼Ã§Ã¼k dokunuÅŸlar ve kÃ¼Ã§Ã¼k bakÄ±ÅŸlarla idare eden Kate ile William'Ä±n arasÄ±ndaki aÅŸk ateÅŸinin Ã§oktan sÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bile iddia edildi.

Elbette protokol kurallarÄ± ve temsil ettikleri ailedeki hiyerarÅŸi gereÄŸi belli kalÄ±plar iÃ§inde olmalarÄ± gerek. Ama yine de bazÄ± zamanlarda "ÃœÃ§ Ã§ocuktan sonra aÅŸk falan kalmaz" bile diyenler oldu onlar hakkÄ±nda.

Ama Prens William'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda sÃ¶ylediklerine bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William'Ä±n aÅŸkÄ± Ã¶yle kolayca sÃ¶nÃ¼p gidecek tÃ¼rden deÄŸil.

Ä°LK KEZ BU KADAR DUYGU DOLU KONUÅžTU

Olsa olsa yÄ±llar iÃ§inde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼p daha olgun bir duyguya dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r... Ki zaten sosyal medyada sÄ±k sÄ±k "karÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok duygusuz" diye eleÅŸtirilen William'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda sÃ¶yledikleri de bunu destekler nitelikte.

Daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce fanatik taraftarÄ± olduÄŸu Aston Villa'nÄ±n maÃ§Ä±nÄ± izlemek iÃ§in Ä°stanbul'a gelen 43 yaÅŸÄ±ndaki William, 22 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ de Jamie Theakson ile Amanda Holden'Ä±n sunduÄŸu Heart Breakfast adlÄ± radyo programÄ±na konuk oldu.

Ä°ÅŸte orada da karÄ±sÄ±, Geller Prensesi Kate Middleton hakkÄ±nda duygu dolu sÃ¶zler sarf etti.





Â 'O OLMASA BÃœTÃœN BUNLARLA BAÅžA Ã‡IKAMAZDIK'

Prens William, Amanda Holden ile Jamie Theakson'Ä±n programÄ±nda Kate Middleton hakkÄ±nda "O muhteÅŸem bir anne, muhteÅŸem bir eÅŸ. GerÃ§ekten de o olmadan ailemiz bÃ¼tÃ¼n bu zorluklarla baÅŸa Ã§Ä±kamazdÄ±" dedi.

Kate Middleton hakkÄ±nda "O harika... Son birkaÃ§ yÄ±lda Ã§ok zorluklarla mÃ¼cadele etti. Ä°talya'da Reggio Emilia'yÄ± ziyaret etmeyi de dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyordu. Bu yÃ¼zden gezide her ÅŸeyin yolunda gitmesine Ã§ok sevindim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Kate'in erken Ã§ocukluk eÄŸitimi konusuyla Ã§ok ilgili olduÄŸunu anlatan William, bu yÃ¼zden de kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir eÄŸitim sistemine sahip Reggio Emilia'ya gittiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Prens William, Amanda Holden ile James Theakston'Ä±n radyo programÄ±na konuk oldu. Orada da karÄ±sÄ± Kate hakkÄ±nda duygu dolu sÃ¶zler sarf etti.Â





Daha geÃ§en yÄ±l ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile karÄ±sÄ± Melania'nÄ±n Ä°ngiltere ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan bu kÄ±sacÄ±k an uzun uzun konuÅŸulmuÅŸtu. Kate ile William'Ä±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Trump Ã§ifti helikopterden indikten sonra el ele tutuÅŸtu. O anlarda da Kate Ã§antasÄ±nÄ± diÄŸer eline alÄ±p William'Ä±n da benzer bir adÄ±m atmasÄ±nÄ± bekledi. Ama Ã¶yle olmadÄ±, William her zamanki resmi tavÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de eleÅŸtirildi. Ama karÄ±sÄ± hakkÄ±nda ilk kez bu kadar aÃ§Ä±k konuÅŸmasÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate'e olan sevgisi tam ve belki de bunu herkese gÃ¶stermeyi Ã§ok da tercih etmiyor.

GECE YATAK ODASINDA BÄ°LE Ã‡ALIÅžIYOR

Galler Prensi "TanrÄ± bilir ÅŸimdi ne kadar zamanÄ±nÄ± bu konudaki bilgileri inceleyerek geÃ§iriyor. Erken Ã§ocukluk dÃ¶nemi konusunda gerÃ§ekten bir uzman. Ã‡oÄŸu akÅŸamlar yatak odasÄ±na yaydÄ±ÄŸÄ± bu basÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlarÄ±n arasÄ±ndan geÃ§mek iÃ§in mÃ¼cadele ediyorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

William, Ä°talya gezisinin karÄ±sÄ± Kate iÃ§in Ã§ok iyi gitmesinden bu yÃ¼zden mutlu olduÄŸunu da sÃ¶yledi.

