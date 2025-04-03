Meğer arkadaşlarına fazla güvenmiş... Plaj keyfinde yakalandı, babasının uykuları kaçtı

Haberin Devamı

Ama diğer açıdan bakıldığında da o kadar özenilecek bir durum gibi görünmüyor. Özellikle de o ailenin geleceğinde söz sahibi olacak kişiler söz konusuysa...

Çocukluk yıllarından itibaren katı kurallara uymak ve bütün hayatlarını ona göre belirlemek zorunda bu kişiler. Hatta aşık olacakları kişiyi seçerken bile konumlarını göz önüne almaları gerek.

İşte tam da böyle bir genç kız, normal biri olsa kimsenin dönüp bakmayacağı bir durumda objektiflere takıldı ve kelimenin tam anlamıyla olay oldu.

TAHTIN GELECEKTEKİ SAHİBİ

Bu anlattığımız kişi İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor…

Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın artık 19 yaşına gelen büyük kızı yani ülkenin gelecekteki kraliçesi Leonor bir süredir askerlik görevini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Kara kuvvetlerindeki eğitimini tamamlayan Leonor, sonra da deniz kuvvetlerine geçti. Bu kapsamda da bu yılın başından bu yana Juan Sebastian de Elcano adlı eğitim gemisiyle açık denizlere çıktı.

Tıpkı babası Felipe'nin ve hatta dedesi Juan Carlos'un onun yaşındayken yaptığı gibi.

Geçtiğimiz haftalarda adı gemideki öğrencilerden biriyle aşk söylentilerine karışan Leonor'un hasta olduğu duyuldu sonra da.

Hatta o sırada gemi Brezilya'da demirlemişti ve annesi Letizia da hemen yanına koştu.

ARTIK ONA RAHAT YOK

18 yaşına girmesi büyük törenlerle kutlanan Leonor, o zamandan beri de dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyelerinden biri.

Ordudaki eğitimine başladıktan sonra da bu ilgi giderek katlandı. Elbette Leonor'un gördüğü sempati de. Ama bütün bunlarla paralel olarak Leonor'un peşine düşen paparazzi ordusu da giderek kalabalıklaşıyor.

Uzun sözün kısası, Leonor da gördüğü ilginin bedelini, özel hayatını bile gizlenerek yaşamak zorunda kalarak ödeyecek.

Haberin Devamı

Görünüşe göre Leonor'un başı son günlerde biraz dertte.

Bunun nedeni de Leonor'un, askeri eğitim gemisindeki arkadaşlarıyla plaj keyfinin objektiflere yakalanmış olması.

DERGİYE KAPAK OLDU

Asturias Prensesi Leonor'un deniz kuvvetlerindeki görevini yaptığı Juan Sebastien de Elcano adlı eğitim gemisi, bir süre önce Uruguay'da demir attı.

Leonor da bir gün arkadaşlarıyla birlikte plaj keyfi yapmak istedi. Ama görünüşe göre bu keyif ona ve ailesine biraz "pahalıya patladı."

Güzel prensesi adım adım takip eden paparazzi, onu bikiniyle deniz keyfi yaparken görüntüledi.

Diez Minutos adlı dergi Leonor'un plaj keyfini kapağına taşıdı ve elbette bu görüntülere sayfaları arasında da geniş yer verdi.

Haberin Devamı

İşte bu durum da dünya çapında bir olaya dönüştü.

Leonor, sıradan yaşıtlarının büyük bir rahatlıkla yaptığı gibi bikinisiyle denize girdi ama görünüşe göre bu durum hem onun hem anne ve babasının hem de Leonor'u o şekilde görüntüleyenlerin başını ağrıtacak.

AİLESİ FOTOĞRAFLARIN YAYINLANMASINI İSTEMEDİ

Bazı iddialara göre Leonor'un plajda fotoğraflarının çekildiğinden babası Kral Felipe'nin haberi vardı. Mart ayının ilk haftasında çekilen fotoğrafların yayınlanmasını İspanyol kraliyet ailesi istemedi.

Ama sonuç olarak Leonor'un bikinili görüntüleri önce İspanyolca konuşulan ülkelerde sonra da tüm dünyada yayıldı.

Haberin Devamı

Söylenenlere göre aslında Leonor, Uruguay'da plaj keyfi yaptığı sırada yanında gemideki güvenilir arkadaşları vardı.

Onlar da Prenses'i paparazzilerin takibinden koruduklarını sanıyorlardı. Biraz gençliğinin etkisiyle biraz da arkadaşlarına güvendiği için Leonor da bikiniyle görüntülenmemek için bir çaba göstermedi:

Ama sonuç olarak bir an boşta bulunması ailesinin çok da istemediği bir şekilde bikiniyle görüntülenmesine neden oldu.

ONA YÖNELİK İLGİ AİLESİNİ MUTLU EDİYORDU... AMA İŞLER DEĞİŞTİ

Aslına bakılırsa Leonor'un gördüğü ilgi İspanyol kraliyet ailesini de memnun ediyordu başlarda.

Çünkü eski Kral Juan Carlos'un yolsuzluk iddialarının ardından tahtı oğlu Felipe'ye bırakmasıyla başlayan skandallar zinciri bitmek bilmedi.

Haberin Devamı

Önceki yılın sonlarında Kraliçe Letizia'nın eski sevgilisi "Hamileyken bile benimle görüşüyordu" açıklamasıyla dikkatleri bir kez daha İspanyol kraliyet ailesinin üstüne çekti. Ama Felipe'nin istemediği şekilde.

İşte Leonor'un ve hatta kardeşi Sofia'nın son bir buçuk yılda giderek öne çıkması ve ailedeki tatsız olayları unutturması herkesi memnun ediyordu.

Ama Leonor'un bikinisiyle bir dergiye kapak olması ailede Felipe ile Letizia'nın yuvasında tatsız rüzgarlar esmesine neden oldu.