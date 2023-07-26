Ünlü oyuncuyu yerden yere vurdular: Milyon dolarları var ama arkadaşına tek yardımı bu oldu!

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Fox, üç çocuğunun babası oyuncu Brian Austin Green’den 2020 yılında ayrılmış ve çiftin boşanmaları da 2021’in ekim ayında tamamlanmıştı. Ve daha bu boşanma gerçekleşmeden yıldız oyuncunun gönlünü şarkıcı Machine Gun Kelly’ye kaptırdığı belli oldu. Megan Fox, Machine Gun Kelly’nin bir klibinde rol almış, gönlünü şarkıcıya kaptırmıştı.

Megan Fox, dış görünüşü ve giyimi kadar upuzun ve renk renk ojeyle donattığı tırnaklarıyla ünlü

2020’den beri birlikte olan çift 2022’nin ilk ayında nişanlandı. Machine Gun Kelly’nin Megan Fox’a dikenlerle süslenmiş, çıkarırsa parmağını parçalayacak bir yüzük hediye etmesi çok konuşuldu. Çiftin birbirlerine olan tutkusu oldukça “vahşiydi”. Fox ve Kelly nişandan önce birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladılar ve bu sayede aylarca konuşuldular.

Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly ilginç ve benzer tarzlarıyla uyumlu bir çift oldular

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Şarkıcı sevgilisiyle birlikte olmaya başladığından beri tarzı değişen ve deyim yerindeyse epey çarpıcı bir görüntüye kavuşan Megan Fox, sevgilisiyle bir örnek boyanmış upuzun tırnaklarını sergiliyor hatta onunla oje reklamlarında da oynuyordu. Son iki gündür internette topa tutulan Megan Fox’un tuhaf ve ayıp bulunan davranışının işte bu “tırnak” meselesiyle ilgisi var.

Ünlü yıldızın ve şarkıcı sevgilisinin uzun zamandır tırnaklarını yaptırdığı, en iyi müşterisi olduğu ve yakın arkadaşlık kurduğu Brittney Boyce’un babası kansere yakalandı. Megan Fox, upuzun ve süslü püslü tırnaklarını epeydir “Nails of LA” adında bir salonu olan manikürcüsü Brittney Boyce’a yaptırıyor. Yıldız oyuncu nişanlısını da aynı yere götürüyor ve çift uyumlu tırnaklarıyla bol bol poz veriyor.

Megan Fox ve nişanlısının bakımlı tırnakları Brittney Boyce’un eseri, talihsiz kadın ınstagram sayfasını da en iyi müşterilerim dediği çiftin fotoğraflarıyla donatmış durumda

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Hatta Brittney Boyce’un Instagram sayfası ünlü oyuncuya teşekkür ettiği sayısız fotoğrafla dolu. Babası pankreas kanserine yakalanan talihsiz kadın tedavi ve ilaç ücretleri çok yüksek olduğu için bir destek sayfası açmış. Ve burada yazdığı mesajla yardımcı olmak isteyenlere sesleniyor ve babası için para toplamaya çalışıyor. Toplanmaya çalıştığı miktar da hastane faturasını ödemek için acil gereken 60 bin dolar.

Babası pankreas kanseriyle boğuşan Brittney Boyce, GoFundMe adı verilen yardım toplama sayfasından bağış alabilmek için duygu dolu bir paylaşım yapmıştı

Brittney Boyce, GoFundMe adı verilen yardım toplama sayfasına “Babam dünyanın en iyi insanlarından biri, harika bir eş, baba ve büyükbaba. Herkesin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu biliyorum ama babama yardım edebilir ya da en azından paylaşabilirseniz çok sevinirim. Maddi sıkıntıları aşıp tedavisine odaklanmasını canı gönülden diliyorum.” yazdı.

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Brittney Boyce’un “en iyi müşterim” diye tarif ettiği Megan Fox’un bu yaşananlar karşısında tek yaptığı ise bu mesajı Instagram sayfasından paylaşmak oldu. Megan Fox “Lütfen arkadaşımın babasına yardım edin” yazarak Instagram hikâyeler kısmına 24 saat içinde kaybolacak bir fotoğraf koymakla yetindi. Bunu gören hayranları ise adeta küplere bindi.

Megan Fox'un tek yaptıpı ise arkadaşının ihtiyacı olan parayı vermek yerine hayranlarına bağış yapmalarını rica etmek oldu: yıldız oyuncunun bu davranışı topa tutuldu

Megan Fox, milyon dolarlara sahip bir Hollywood yıldızı. Yıldız oyuncunun serveti 10 milyon dolar civarı. Müzisyen nişanlısı Machine Gun Kelly ise ondan da zengin: Şarkıcının 25 milyon dolarlık bir serveti var. Yani Megan Fox istese “sevgili arkadaşım” diye bahsettiği ve yardım kampanyasını paylaştığı Brittney Boyce’un bu ölüm kalım mücadelesi yüzünden çektiği derdi bir çırpıda ortadan kaldırabilir.

Fox, Brittney Boyce'dan "arkadaşım" diyerek bahsetti ancak milyon dolarları olmasına rağmen ona ihtiyacı olan parayı vermedi, bunu yerine yardım kampanyası için tek bir paylaşım yapmakla yetindi

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Bunu yapmak yerine yardım kampanyasını paylaşmakla yetinen Megan Fox’u hayranları yerden yere vurdu. Hayranları yardım kampanyasına yapılan en yüksek bağışın sadece 300 dolar olduğunu, bunun da isimsiz bir bağış olduğunu yazdı. İnternet sayfalarını “Ben bu kadar zengin olsaydım arkadaşımın bu derdini çözer, kimseden de para istemezdim” tarzı yorumlarla dolduran hayranları Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly’yi adeta yerden yere vurdu.

Megan Fox geçen sene Brittney Boyce'un yaptığı bu tırnaklarla oje reklamı yapmış ve hatırı sayılır bir para kazanmıştı

Megan Fox’un yakın arkadaşı da olan Brittney Boyce, babası için an itibarıyla sadece 7 bin 600 dolar toplayabildi. Megan Fox, gazeteciler ona ulaşmaya çalışsa ve durumu sorsa da henüz konu hakkındaki sessizliğini bozmadı.