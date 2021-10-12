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Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green

Son dönemin en çok göz önünde çiftlerinden biri, ilişkinin nasıl başladığını, birbirleri için nasıl aşka düştüklerini anlattı.

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BİZİM DE KENDİMİZE GÖRE SORUNLARIMIZ VAR
Özellikle kırmızı halıya çıktıklarında bütün dikkatleri üzerlerinde toplayan Meghan Fox ve Machine Gun Kelly, ilk kez ilişkileri hakkında konuştu. Çift GQ Style için kamera karşısına geçti ve çarpıcı pozlar verdi. Bir yandan da dergiyle röportaj yapıp ilişkileri hakkında konuştu. 31 yaşındaki Machine Gun Kelly ile 35 yaşındaki Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin 'sorunsuz' olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var" diye konuştu.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

AŞK, SETTE BAŞLADI
Geçen yıldan bu yana aşk yaşayan olan Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin tanışması, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde oldu. Zaten o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında ikisi de aradıkları aşkın "orada durduğunu" fark etmiş.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi


'BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ'
Machine Gun Kelly, "Biraz hafif olmalı, ama bir birbirimizle cehenneme de gidiyoruz" dedi. Kelly, Megan Fox ile ilişkisini "Bir Tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımladı. Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun "en karanlık peri masalı" olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum."

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

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'RUH EŞİMİ BÖYLE BULACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ'
Megan Fox ise, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anlamış. Fox o dönemi şu sözlerle anlattı: "Aşka çok açıktım... Ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti" dedi.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

'SANKİ ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIYORDUM'
Megan Fox, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla "büyülü" bir iletişim kurduklarını sözlerine ekledi. Fox, Kelly'nin gözlerine baktığı ilk anda aklından 'seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum, seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum' diye düşündüğünü anlattı.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

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'DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM'
Machine Gun Kelly de Megan Fox ile ilişkisinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini söyledi. Daha önce verdiği bir başka röportajda da ilk kez böyle aşık olduğunu anlatmıştı.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR
Megan Fox, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. İki çocuğu olan çift; bir ara yollarını ayırmaya karar verdi. Fakat, Fox'un çiftin üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkınca evliliklerine bir şans daha verdiler. Fakat üçüncü bebek de aralarındaki ilişkiyi düzeltmedi. Brian Austin Green ile Megan Fox evliliklerini bitirdi. Çiftin, 9 yaşında Noah 7 yaşında Bodhi ve 5 yaşında Journey adında üç çocuğu bulunuyor.

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Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi

ONUN DA 13 YAŞINDA BİR KIZI VAR
Machine Gun Kelly ise eski ilişkisinden 13 yaşında Casie adında Casie adında bir kız babası.

 

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green