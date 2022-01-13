Aşk sarhoşluğu içinde nişanlandılar: Bir cehennemden birlikte geçtik!"

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AŞK SARHOŞLUĞUNDAN EVLİLİK TEKLİFİNE

İşte o "aşk sarhoşluğu" bir yıldan biraz fazla bir süredir birlikte olan ünlü çifti, sonunda evliliğin eşiğine getirdi. İlk adım da atıldı. Güzel oyuncu, o mutlu haberi de Instagram hesabından duyurdu.

NİŞANLANDILAR, MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly, nişanlandı. İlk evliliğini Brian Austin Green ile yapan üç çocuk annesi 35 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly'nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiği o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fox, bu teklifi birlikte gittikleri Porto Riko'da aldı.

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'ONUNLA EVLENMEMİ İSTEDİ'

Fox mesajına "2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik." diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi."

'ONA EVET DEDİM'

Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu takipçilerine: "Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona "evet" dedim."

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Videoda bir binanın bahçeye açılan merdivenleri önünde görünüyor Megan Fox ile Machine Gun Kelly. Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, elinde bir yüzük kutusu tutarak Fox'un önünde diz çöküyor. Bir an sonra Fox da onun karşısına diz çöküyor. Sevgilisinin evlilik teklifiyle sevinçten ne yapacağını şaşıran Fox bu teklifi kabul ediyor. Sonra da çift, bu mutlu anı kutlamak için birbirlerini öpücüklere boğuyor.

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AŞKLARI BÖYLE BAŞLADI

Gelin Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin aşklarının nasıl başladığını bir hatırlayalım. Fox ile Machine Gun Kelly'nin tanışması, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde oldu. Zaten o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında ikisi de aradıkları aşkın "orada durduğunu" fark etmiş. Çift, birbirlerine nasıl aşık olduklarını GQ dergisine verdikleri bir röportajda anlatmıştı.

'BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ'

Machine Gun Kelly, "Biraz hafif olmalı, ama bir birbirimizle cehenneme de gidiyoruz" dedi. Kelly, Megan Fox ile ilişkisini "Bir Tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" diye tanımladı. Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun "en karanlık peri masalı" olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum."

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'RUH EŞİMİ BÖYLE BULACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ'

Megan Fox ise, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anlamış. Fox o dönemi şu sözlerle anlattı: "Aşka çok açıktım... Ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti" dedi.

'SANKİ ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIYORDUM'

Megan Fox, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla "büyülü" bir iletişim kurduklarını sözlerine ekledi. Fox, Kelly'nin gözlerine baktığı ilk anda aklından 'seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum, seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum' diye düşündüğünü anlattı.

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'DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM'

Machine Gun Kelly de Megan Fox ile ilişkisinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini söyledi. Daha önce verdiği bir başka röportajda da ilk kez böyle aşık olduğunu anlatmıştı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Megan Fox, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. İki çocuğu olan çift; bir ara yollarını ayırmaya karar verdi. Fakat, Fox'un çiftin üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkınca evliliklerine bir şans daha verdiler. Fakat üçüncü bebek de aralarındaki ilişkiyi düzeltmedi. Brian Austin Green ile Megan Fox evliliklerini bitirdi. Çiftin, 9 yaşında Noah 7 yaşında Bodhi ve 5 yaşında Journey adında üç çocuğu bulunuyor.

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ONUN DA 13 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Machine Gun Kelly ise eski ilişkisinden 13 yaşında Casie adında Casie adında bir kız babası.