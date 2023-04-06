Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı

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ÖDÜL TÖRENİNDEN OCAKBAŞINA

Zuhal Olcay’la 4 yıllık ilişkisi 2020 yılında sona eren besteci ve oyuncu Mazlum Çimen yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, önceki akşam düzenlenen SİYAD Türk Sineması Ödülleri törenine de yeni sevgilisiyle katıldı.

Kendisi için en önden yer ayrılmasına rağmen arkada oturmayı tercih eden Mazlum Çimen, törenden erken ayrıldı. İkili, soluğu Cihangir’deki Pürtelaş Ocakbaşı’nda aldı. Yemekte çifte Çimen’in oğlu Saki Çimen ile müstakbel gelini Zeynep Anacan da eşlik etti.

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KİMSEYE DARGINLIĞIM YOK

Çıkışta fotoğraf çeken muhabirlere “Benim magazinlik neyim var, zaten sevmem” diyerek tepki gösteren Mazlum Çimen, “Zuhal Olcay da törendeydi, onu gördüğünüz için mi erken ayrıldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Zuhal Hanım’la alakası yok, işim gücüm var. Geçmişle alakalı, olmuş bitmiş bir şey hakkında konuşmuyorum. Yeni bir sevgilim var. Kimseye de bir dargınlığım, kızgınlığım yok.”