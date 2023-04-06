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Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı

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#Mazlum Çimen#Sanatçı#Aile Yemeği
Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:40

Mazlum Çimen, yeni sevgilisini önceki akşam oğlu ve müstakbel geliniyle bir araya getirdi. Sanatçı, görüntülenmekten rahatsız oldu: “Bizim magazinlik bir yanımız yok.”

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ÖDÜL TÖRENİNDEN OCAKBAŞINA

Zuhal Olcay’la 4 yıllık ilişkisi 2020 yılında sona eren besteci ve oyuncu Mazlum Çimen yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, önceki akşam düzenlenen SİYAD Türk Sineması Ödülleri törenine de yeni sevgilisiyle katıldı.

Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı

Kendisi için en önden yer ayrılmasına rağmen arkada oturmayı tercih eden Mazlum Çimen, törenden erken ayrıldı. İkili, soluğu Cihangir’deki Pürtelaş Ocakbaşı’nda aldı. Yemekte çifte Çimen’in oğlu Saki Çimen ile müstakbel gelini Zeynep Anacan da eşlik etti.

Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı

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KİMSEYE DARGINLIĞIM YOK

Çıkışta fotoğraf çeken muhabirlere “Benim magazinlik neyim var, zaten sevmem” diyerek tepki gösteren Mazlum Çimen, “Zuhal Olcay da törendeydi, onu gördüğünüz için mi erken ayrıldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Zuhal Hanım’la alakası yok, işim gücüm var. Geçmişle alakalı, olmuş bitmiş bir şey hakkında konuşmuyorum. Yeni bir sevgilim var. Kimseye de bir dargınlığım, kızgınlığım yok.” 

Mazlum Çimen yeni sevgilisini oğlu ve gelini ile tanıştırdı

Mazlum Çimen, yanındaki kadınları göstererek muhabirlere “Biri gelinim, diğeri sevgilim. Hanımları rahatsız etmeyin. Magazinlik
bir yanımız yok” dedi.

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#Mazlum Çimen#Sanatçı#Aile Yemeği

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