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Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Mazlum Çimen: Kazada hayatımın klibini çektim

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Mazlum Çimen: Kazada hayatımın klibini çektim

Müzisyen Mazlum Çimen yeni açılan Akçakoca Otoyolu’nda trafik kazası geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çimen, “Aşırı yağmur vardı. O sırada yanımdan hızlı bir cip geçti ve aşırı yağmur sebebiyle araç yandaki su yatağına çekti. Üç kez aracım döndü ve sonra orta refüje çarparak durdum. Ben araçta tektim ve araç kiralıktı. O anda hayatımın klibini çektim resmen. Araba kullanılmaz halde ama şükür ben bir çizik bile almadan atlattım kazayı” dedi.

Mazlum Çimen: Kazada hayatımın klibini çektim

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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