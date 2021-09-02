Mazhar Alanson'un eski eşi Hale Alanson kimdir?

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson yaşamını yitirdi. Mazhar Alanson, eski eşi Hale Alanson’un vefat haberini sosyal medya hesabından verdi.



İki çocuğunun annesinin fotoğrafını paylaşan Mazhar Alanson, "Ankara Devlet operasından solist ilk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale" ifadelerini kullandı.



Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki çocuğu var. Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.

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