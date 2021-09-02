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Haber Giriş: 02.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

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Mazhar Alanson'un acı günü! İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölüm haberini eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

Mazhar Alansonun acı günü İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

 Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.

Mazhar Alansonun acı günü İlk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

 

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