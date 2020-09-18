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Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

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MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Mazhar Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU
Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

 "SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.

 

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